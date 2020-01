John Wall de retour au jeu à 4-contre-4

Un an après sa déchirure du tendon d’Achille, John Wall continue de franchir les étapes vers son grand retour : le meneur de jeu est autorisé à s’entraîner en 4-contre-4. Sans contact, à vitesse modérée, mais c’est un pas en avant. « Il était avec nous pendant tout l’entraînement » raconte Scott Brooks chez NBC Sports. « Il était en forme. Il y a encore du chemin, mais son énergie, son enthousiasme et son physique étaient bons. Et son tir était meilleur. »

Pour autant, l’ancien meneur de Kentucky est encore très loin d’un retour. « Je ne sais pas s’il jouera cette saison » tempère Scott Brooks. « On peut être patient, on le sera, parce qu’on a besoin qu’il soit en bonne santé pour plusieurs années. C’est sa carrière qui est en jeu, on sait que cette blessure est sérieuse, et il la prend au sérieux. »

« Il fait bonne figure parce qu’il veut rester positif pour l’équipe, mais c’est dur. »

Rien ne presse quand on regarde le bilan des Wizards, pour qui la deuxième partie de saison n’aura pas beaucoup d’intérêt. Mais ce temps perdu pèse sur tout le monde, à commencer par un Bradley Beal frustré, mais surtout John Wall, coincé à l’infirmerie. « C’est un des gars les plus compétitifs que j’ai croisé et on lui a enlevé ça » rappelle l’entraîneur. « Pensez un peu à ça : 50 matchs l’an passé, 41 cette saison – peut-être 82. Ce n’est pas simple. Il fait bonne figure parce qu’il veut rester positif pour l’équipe, mais c’est dur. Il veut être sur le terrain, se battre, montrer qu’il reste un des meilleurs meneurs de jeu du monde. »

Et Brooks de rappeler le « palmarès » de son leader : « Il n’est pas cinq fois All-Star parce que les gens trouvent qu’il danse bien. Il y a une raison. Il y en a douze à l’Est, peu qui ont cinq sélections. Il nous manque, on aimerait qu’il soit avec nous. Mais il ne reviendra pas tant qu’il ne sera pas à 100%. C’est difficile pendant une saison NBA, mais il n’a pas joué, donc on sait qu’il peut revenir à 100%. »