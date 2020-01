Les Wizards ne veulent surtout pas précipiter le retour de John Wall

Reviendra cette saison ? Reviendra pas ? Les fans des Wizards doivent sans doute continuer de se poser la question sur le cas John Wall. Surtout lorsqu’ils voient des vidéos du meneur encore en train de décoller lors d’un récent échauffement d’avant match, ou participer à du 3-contre-3.

Mais le GM de la franchise, Tommy Sheppard, tient à tempérer : « On ne va brûler aucune étape, on ne va pas s’exciter pour des matches en 3-contre-3. Je crois qu’on va commencer à ajouter davantage de joueurs (blessés) sur le terrain pour faire en sorte que ça nous ressemble plus. Mais on n’est pas pressés de voir John revenir, à moins qu’il ne soit à 100% en bonne santé. »

Si Bradley Beal et Thomas Bryant ont effectué leur retour cette nuit face au Jazz, le meneur semble devoir patienter encore. Même si participer à ces 3-contre-3 avec des membres du staff des Wizards a été un vrai pas en avant.

« Le positif avec ça est qu’il réalise tout ce qu’il lui reste à faire, » poursuit le dirigeant. « Il est bien rouillé, mais je vais vous dire : ça réchauffe le cœur de le voir ainsi. »