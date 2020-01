À Washington, Rudy Gobert offre une 9e victoire de suite à Utah

De retour après cinq matchs d’absence, Bradley Beal trouve vite son rythme : l’arrière inscrit deux paniers dans les deux premières minutes du match. Comme Emmanuel Mudiay qui retrouve, avec le forfait de Donovan Mitchell, un rôle de titulaire qu’il n’avait plus connu depuis la saison dernière et qui marque cinq points rapides qui permettent, avec les six de Bojan Bogdanovic, de mettre le Jazz en tête. Mais les remplaçants de Washington sont toujours aussi tranchants et ceux d’Utah, à l’inverse, le sont de nouveau beaucoup moins sans leur meilleur élément : les Smith, McRae et Bryant offrent le premier quart à leur équipe (34-23).

Joe Ingles relance ses troupes avec deux banderilles, mais il a un sacré client en face, Davis Bertans. Bojan Bogdanovic enfile les paniers comme des perles, jusqu’à atteindre les 22 unités à la pause, mais les Wizards tiennent bon avec leur super répartition des forces entre titulaires et remplaçants – respectivement 31 et 35 points (66-55).

Un 15-0 pour renverser la rencontre

Gênés par la défense de Rudy Gobert, les Wizards arrivent à le faire sortir de son match et passent un 9-0 précieux en début de troisième. Le Jazz est au bord de la rupture mais va reprendre ses esprits et réagir avec fracas : un 15-0 sec ! « Gobzilla » est partout, et il donne même l’avantage à Utah pour la dernière ligne droite (93-91).

Impitoyables avec ses hôtes, Jordan Clarkson marque 6 points en 2 minutes 30 et le Jazz s’en va flirter avec la barre des 10 points d’avance, mais ces Wizards ont montré leur ténacité ces dernières semaines et enfilent 6-0 à mi-période qui force Quin Snyder au temps-mort (109-104). Avec un panier de Ian Mahinmi, qui récidive derrière, ne voulant pas laisser son adversaire direct être le seul Français à briller. Même si Rudy Gobert sera difficile à rattraper, lui qui claque deux nouveaux dunks.

Joe Ingles croit mettre le « dagger » à 3-points à deux minutes de la fin, mais Davis Bertans lui répond. Comme Bradley Beal à Rudy Gobert. Ce dernier vient encore gratter un ballon qui permet à Jordan Clarkson de maintenir les trois possessions d’avance du Jazz à 45 secondes de la fin.

Royce O’Neale finit l’affaire sur l’action suivante avec un 3-points plein de sang-froid. Ça fait neuf succès de suite pour Salt Lake City avant d’aller à Brooklyn après-demain. Les Wizards joueront eux dans trois jours à Chicago.