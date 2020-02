Avec un très bon Caris LeVert, les Nets repoussent les Suns

Ricky Rubio effectue son retour dans le cinq majeur après un petit souci physique, mais c’est Jarrett Allen qui brille dans les premiers instants du match avec deux contres consécutifs sur Kelly Oubre Jr et Mikal Bridges. Les attaques imposent le tempo, et le duel des gros bras Allen-Ayton se dessine. L’ancien pivot d’Arizona trouve la mire, et donne à Phoenix le premier avantage (11-9). Les Suns sont bien dans leurs baskets, et les Nets bafouillent leur jeu jusqu’à présent.

Ayton est inarrêtable (12 points déjà) mais une fois de plus, Kelly Oubre Jr oublie de défendre tout en faisant n’importe quoi en attaque. Spencer Dinwiddie et Joe Harris en profitent, et les locaux se remettent à l’endroit. De retour, DeAndre Jordan met un peu (trop) d’intensité sur ses écrans, et se fait reprendre de volée par le corps arbitral. Sur un panier lointain de LeVert, les Nets sont devant après douze minutes (35-31).

TLC se montre encore

Timothée Luwawu-Cabarrot montre de belles dispositions en défense, et joue intelligemment les coups en attaque. Mais les visiteurs ne lâchent rien, et leur pivot bahaméen ferme très bien l’accès au cercle, pour le plus grand plaisir de Monty Williams, tout sourire sur le banc. Devin Booker croque un peu trop, et vit une soirée difficile en attaque jusqu’à présent, malgré la belle prestation générale des siens (39-39). Pour couronner le tout, la star de la franchise de l’Arizona prend sa troisième faute, et sort du terrain.

Étonnamment, ses coéquipiers jouent de manière plus libérée, et le ballon circule très bien à présent. En face, TLC continue sa belle prestation (et se rapproche un peu plus d’un contrat garanti), et il reste sur le parquet. Le rythme du jeu se ralentit, ce qui profite aux Suns qui peuvent mettre leurs systèmes en place plus tranquillement. Malgré cela, les visiteurs restent à une possession de retard à la pause (55-52).

Un Caris LeVert tranchant

Au retour des vestiaires, Mikal Bridges justifie son nouveau statut de titulaire, et plante sur deux actions de suite pour aider les Suns à mettre la pression sur les locaux. Caris LeVert lui répond, et l’ancien de Michigan monte en puissance après avoir un peu galéré depuis quelques matches. Les Nets passent la vitesse supérieure, et creuse même un petit écart (65-58). Williams est furieux, et demande un arrêt de jeu. Mais l’effet est contraire, et les locaux s’échappent, profitant des énormes largesses défensives laissées par les joueurs de la franchise d’Arizona. Booker tente de faire réagir son équipe, mais il s’empale un peu trop sur les intérieurs adverses, ou fait les mauvais choix à la baguette. LeVert se sent pousser des ailes, et avec 11 points dans ce quart, il permet aux locaux de prendre une marge intéressante après les trois quarts de la rencontre (90-73).

Coach Williams tente un coup en laissant Okobo, Lecque et Carter sur le terrain. Les trois meneurs se marchent sur les pieds, et seul le tricolore propose quelque chose, mais il n’est pas vraiment suivi par ses coéquipiers. LeVert ne rate rien de ce qu’il entreprend, et les Nets déroulent sereinement, en exécutant leurs systèmes sans pression (103-86). Prince prend une faute technique pour avoir exprimé sa frustration sur un arbitre et Ayton joue un peu trop des coudes dans la peinture, et prend à son tour une faute flagrante.

Le jeu est haché, mais Caris LeVert continue de remplir la feuille de statistiques, en se jouant du pauvre Devin Booker, qui passe son temps à lui courir derrière. Monty Williams a compris, les carottes sont cuites. Le technicien visiteur vide son banc et donne du temps de jeu à ses troisièmes couteaux. Le Barclays Center peut doucement commencer à se vider, les Nets remportent la mise (119-97).