Le cinq majeur de la semaine : Damian Lillard enflamme tout sur son passage

Pas besoin de réfléchir trop longtemps pour le backcourt, avec un Damian Lillard évident grâce à son coup de chaud actuel, tandis que Bradley Beal semble vouloir montrer qu’il avait sa place au All-Star Game.

Pour faire la différence face à DeMar DeRozan, James Harden, Russell Westbrook, Kyrie Irving ou Jaylen Brown…

Sur les ailes, on opte pour un Khris Middleton également bouillant. Il l’a ainsi montré face aux Wizards, en l’absence de Giannis Antetokounmpo avec un match à 51 points, 10 rebonds et 6 passes. Pour l’accompagner, on opte pour Pascal Siakam, qui se cherche encore à 3-points depuis son retour de blessure mais qui a retrouvé son impact dans les autres secteurs du jeu. Et cela permet aux Raptors de surfer sur une série de 11 victoires.

Enfin, sous le cercle, on aurait pu opter pour un autre Raptor, Serge Ibaka, mais aussi Nikola Jokic ou Bam Adebayo. Sauf qu’il n’y a rien à reprocher à Hassan Whiteside, bien utile pour seconder Damian Lillard.

Comme lors des deux dernières saisons, vous pouvez voter pour le MVP de la semaine.