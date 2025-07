Caitlin Clark – Paige Bueckers : 1-0

C’était l’événement du week-end en WNBA, le premier match dans la Grande Ligue opposant Paige Bueckers des Wings à Caitlin Clark du Fever. Si Indiana et Dallas se sont déjà croisées à la fin du mois de juin, la meneuse d’Indianapolis n’était pas en tenue à cause de sa blessure à l’aine tandis que Paige Bueckers avait inscrit 27 points malgré la défaite de la franchise texane.

Pour démarrer cette rencontre, Li Yueru inscrit les deux premiers points de Dallas, mais Caitlin Clark lui répond aussitôt avec une flèche à longue distance.

Toutefois sur ce premier quart-temps, aucune des deux équipes ne parvient à créer un écart conséquent au score puisqu’Indiana mène 28-27 tandis que les numéros 1 des deux dernières Draft affichent chacune sept points, mais tout va changer lors du deuxième acte.

Le Fever noie Dallas

Si les Wings avaient réussi à tenir tête à Indiana en début de match, le Fever parvient à prendre six points d’avance grâce à un “lay-up” de Sophie Cunningham (13 points, 5 rebonds) puis avec un contre de Caitlin Clark sur JJ Quinerly qui envoie ensuite une passe depuis le milieu de terrain à destination de cette même Sophie Cunningham. Cette dernière ne s’arrête pas en si bon chemin puisqu’elle prend un rebond après un tir raté de Caitlin Clark pour remettre la balle dans le cercle et offrir 10 points d’avance au Fever (41-31), ce qui contraint Chris Koclanes à prendre un temps mort.

Si Li Yueru met fin à ce 10-0 en inscrivant un panier après cet arrêt de jeu, l’incendie ne s’arrête pas pour autant puisque le Fever remet un coup d’accélérateur avec un 17-2 au cours duquel Natasha Howard inscrit huit de ses 18 points. Ainsi, c’est au terme d’un deuxième quart-temps insolent d’adresse (16/21 au tir) que le Fever rejoint les vestiaires en menant 64-42, le record de points inscrits sur une mi-temps cette saison en WNBA.

Après la pause, Indiana continue de couler Dallas et se permet même de flirter avec les 30 points d’avance grâce à un nouveau tir à 3-points de Sophie Cunningham (75-47).

Sans surprise, les Wings ne parviennent pas à revenir dans ce match et le Fever ne cesse d’enfoncer le clou à l’image de cet ultime tir de loin de Sydney Colson pour passer la barre des 100 points. Indiana s’impose tranquillement 102 à 83 et Caitlin Clark finit sa soirée avec 14 points (4/12 au tir) et 13 passes.

Seule bonne nouvelle dans cette contre-performance de Dallas, les 21 points de Paige Bueckers à 9/15 au tir. Les Texanes essuient un troisième revers de suite et auront l'occasion de renouer avec la victoire ce mercredi en recevant les Aces de la MVP en titre, A'ja Wilson.