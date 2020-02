Le coup de chaud historique de Damian Lillard

« Je ne crois pas qu’on ait déjà vu quelque chose comme ça. On a déjà vu du grand basket, on a déjà vu des gars marquer de différentes façons mais ce qu’il fait, on ne l’a pas vu depuis tellement longtemps ».

Carmelo Anthony s’y connait un peu en terme de scoring, mais l’ailier ne peut qu’admirer le coup de chaud actuel de Damian Lillard. Sur les six derniers matchs, le meneur tourne ainsi à 48.8 points, 10.2 passes et 7.2 rebonds de moyenne. Pourtant, « Dame » n’est pas en train de forcer, car il shoote ainsi à 55%, dont un hallucinant 57% à 3-points (avec pourtant plus de 14 tentatives par match) et seulement 3 balles perdues de moyenne.

Plus de 3-points que Stephen Curry, autant de points que Kobe Bryant

Forcément, les statisticiens se sont penchés sur ces six rencontres, pour montrer qu’avec 49 tirs à 3-points sur la période, il fait mieux que les 46 de Stephen Curry en janvier 2019, pour le record de tirs primés sur six matchs.

Sur les vingt dernières années, il n’y ainsi qu’un seul joueur à avoir davantage marqué sur six matchs : James Harden, entre le 13 et le 23 janvier 2019 avec 299 points (mais aussi entre le 14 et le 25 janvier 2019 avec 296 points). Entre le 15 et le 25 mars 2007, Kobe Bryant avait lui marqué 293 points, comme Damian Lillard.

Mais le plus impressionnant, hormis le fait que le meneur est clairement « dans la zone » et qu’il réussit des tirs ultra compliqués, d’un peu partout sur le terrain, c’est surtout qu’il ne donne pas l’impression de forcer.

« Les équipes essaient de devenir plus agressives et de me rendre la tâche plus difficile », confirme-t-il à ESPN. « Je fais juste les actions que je vois. Quand je les vois être agressives, je ne recule pas. Je vais continuer à être agressif contre elles au lieu de simplement lâcher le ballon. Causer une réaction : forcer les défenseurs à aider et voir les gars qui se resserrent et qui essaient de fermer la peinture. Il suffit de faire bouger le ballon vers l’endroit d’où vient l’aide. Mes coéquipiers mettent les tirs et font les bonnes actions. C’est assez simple. »

Le plus gros coup de chaud de la NBA moderne ?

C’est vrai qu’en voyant jouer Damian Lillard en ce moment, le basket paraît assez simple. Rajon Rondo et Avery Bradley ont pourtant essayé de le ralentir lors du match à Los Angeles, avec Anthony Davis en couverture. Même chose avec Mike Conley et Joe Ingles la nuit dernière, avec Rudy Gobert pour assurer leurs arrières. De sacrés défenseurs tout de même, mais le leader de Portland a toujours trouvé la solution, servant Hassan Whiteside ou ses shooteurs lorsque la défense était trop agressive, la punissant lui-même lorsqu’elle ne l’était pas assez.

Lors des six derniers matchs, Damian Lillard semble ainsi faire le geste ou le choix juste quasiment à chaque fois. D’ailleurs, si on compare la moyenne de son GameScore sur la période, on trouve une valeur de 42.13, soit mieux que le passage de Kobe Bryant (35.32) en 2007 ou James Harden (37.10) l’an passé.

C’est même mieux que Michael Jordan (41.55) entre le 23 mars et le 1er avril 1990, dans un autre coup de chaud incroyable, avec notamment ce match à 69 points à 23/37 au tir, 18 rebonds, 6 passes et 4 interceptions dans une victoire en prolongation face à Cleveland. Le match au GameScore le plus élevé (64.6) jamais enregistré.

Damian Lillard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 POR 82 39 42.9 36.8 84.4 0.5 2.6 3.1 6.5 2.1 0.9 3.0 0.2 19.1 2013-14 POR 82 36 42.4 39.4 87.1 0.4 3.1 3.5 5.6 2.4 0.8 2.4 0.3 20.7 2014-15 POR 82 36 43.4 34.3 86.4 0.6 4.0 4.6 6.2 2.0 1.2 2.7 0.3 21.0 2015-16 POR 75 36 41.9 37.5 89.2 0.6 3.4 4.0 6.8 2.2 0.9 3.2 0.4 25.1 2016-17 POR 75 36 44.4 37.0 89.5 0.6 4.3 4.9 5.9 2.0 0.9 2.6 0.3 27.0 2017-18 POR 73 37 43.9 36.1 91.6 0.9 3.6 4.5 6.6 1.6 1.1 2.8 0.4 26.9 2018-19 POR 80 36 44.4 36.9 91.2 0.9 3.8 4.6 6.9 1.9 1.1 2.7 0.4 25.8 2019-20 POR 47 37 46.0 39.0 88.5 0.5 4.0 4.5 7.8 1.7 1.0 2.9 0.3 29.4 Total 596 36 43.6 37.0 88.9 0.6 3.6 4.2 6.5 2.0 1.0 2.8 0.3 24.0

LEXIQUE

GameScore : formule inventée par John Hollinger, et qu’on peut appliquer sur tous les matchs depuis 1983, pour déterminer l’impact d’un joueur sur une rencontre en utilisant toutes les données statistiques. Un GameScore de 10 est un match moyen, 40 étant une performance incroyable.