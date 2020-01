Coby White toujours déterminé à mener le jeu des Bulls

Depuis le 29 novembre 2019, Kris Dunn est titulaire aux côtés de Tomas Satoransky, avec notamment des résultats défensifs très intéressants. Ce choix de Jim Boylen a eu un impact direct sur Coby White puisque ce dernier est alors devenu le meneur des remplaçants.

Frappé par le « Rookie Wall » en décembre, Coby White a également changé un peu son style. De « microwave » en novembre, soit le joueur qui est là pour faire mal aux défenses avec ses points, il a doucement glissé vers un rôle plus créatif, avec davantage de passes. Bien évidemment, il n’est pas un pur passeur mais comme il ne perd que peu de ballons, il est précieux pour les Bulls.

« Ça avance, sa prise de décision progresse », explique le coach des Bulls. « Et ça vaut pour toute l’équipe, peu importe votre position. Que faire avec la balle ? Quand faut-il shooter, bouger ? Comment et quand faire un écran ? Il est comme tout le monde de ce point de vue. J’ai coaché Steve Francis et d’autres extérieurs, qui n’étaient pas des purs meneurs de jeu, et il faut trouver une solution, savoir utiliser leurs qualités athlétiques. Il en est là. »

Les Bulls ne manquent pas de meneurs et la franchise pourrait faire le tri cet été pour trouver une meilleure hiérarchie. On pourra alors mieux cerner leurs ambitions pour Coby White : s’il s’inscrira pleinement dans ce rôle de meneur ou s’il ira vers le poste d’arrière, de petite taille, spécialisé dans le scoring, à la Lou Williams par exemple.

Le joueur, lui, a déjà son avis sur la question. « Je suis arrivé dans la ligue en étant un meneur de jeu », rappelle-t-il. « J’ai mené le jeu quand j’étais à North Carolina et au lycée. C’est ce que j’ai fait une grande partie de ma vie. Bien sûr que je veux le devenir un jour [le meneur des Bulls]. Je ne connais pas encore la route que je vais emprunter, mais je reste patient. »