Coby White a heurté le « rookie wall »

Les Bulls lui ayant renouvelé leur confiance, Coby White peut l’avouer : « J’avais entendu parler du rookie wall, j’ai l’impression de l’avoir heurté en décembre. » Irrégulier, le débutant a vu sa moyenne de points passer de 13.1 à 9.4 entre novembre et décembre : la série de dix matchs en dix-sept jours des Bulls lui a été fatal. « Ça a été compliqué. Je n’étais pas habitué à ça. »

« J’avais juste mal partout, tous les jours » confie-t-il au Chicago Tribune. « J’avais l’impression de ne plus avoir de jambes. C’était compliqué, c’est la première fois que je ressens ça. En espérant que c’était le rookie wall et que je ne percuterai plus rien d’ici la fin de saison. »

Dix-sept matches lors des 31 prochains jours

Les bleus ont beau être prévenus, ce mur arrive souvent de nulle part et il est inévitable – forcément, quand on joue trois fois par semaine, contre une seule à la fac. « La saison te frappe fort. J’ai commencé à prendre plus au sérieux la récupération quand je suis arrivé. J’essaie de maintenir le même niveau. »

Récupération, le mot-clé, car on ne peut pas non plus s’épuiser à l’entraînement. « Souvent, l’assistant coach Chris Fleming me vire du gymnase en me disant qu’il ne veut pas me voir là. Il sait ce qui est mieux pour moi, donc à chaque fois qu’il me dit de m’asseoir ou de rentrer chez moi, je le fais. »

Le meneur a finalement pu profiter de quelques jours à Noël pour souffler, et ça s’est ressenti : il a enchaîné 19, 9, 18, 18 et 6 points. Toujours irrégulier, mais performant. Les Bulls signeront pour ça s’il tient tout le mois de janvier : ils vont jouer 17 matches lors des 31 prochains jours. Le All-Star Break arrivera derrière à grand pas, pour le plus grand bonheur de Coby White et de tous les autres rookies.