Malgré son irrégularité, Coby White a la confiance des Bulls

Depuis le début de cette campagne, Coby White alterne les bonnes et mauvaises performances, capable d’aligner deux matchs à 27 et 26 points consécutifs avant d’enchaîner avec une rencontre à 3/13 aux tirs.

Tous les gros scoreurs connaissent ces carences et le rookie ne fait donc pas exception, même si ça se traduit pour lui par des périodes de maladresse plus longues. Depuis son coup de chaud face aux Hawks (19 pts à 7/13 en 25 min), le natif de Caroline du Nord a enchaîné quatre rencontres à 3 points ou moins à 15% de réussite en moyenne.

Coby White : « Je dois m’assurer d’avoir la même routine »

Il a fallu attendre samedi et le match à Detroit pour qu’il retrouve sa verve avec 19 points à 5/7 de loin, la preuve qu’il ne se laisse pas déconcerter par une mauvaise série.

« Le staff croit en moi, ainsi que mes coéquipiers, a-t-il expliqué à NBC Sports. Ils me disent de continuer de shooter. Je suis un rookie. Je n’ai que 19 ans. Je n’utilise pas ça comme excuse mais ils croient toujours en moi. On passe toujours par des périodes sans. C’est du basket. Ce qui importe est comment on y réagit. La chose importante pour moi est d’avoir le même tir à chaque fois, avoir confiance en ce tir. Je pense que ça tient beaucoup au mental. Je dois m’assurer d’avoir la même routine. »

Pour cela, Coby White peut en effet compter sur ses coéquipiers, dont Zach LaVine, bien placé pour parler de la difficulté à produire, jeune, avec régularité au sein de l’élite

« J’essaye de rester derrière lui et de lui dire de garder la tête droite, explique la star des Bulls. Je me souviens d’être dans sa position, où j’ai un match à 27 points et le suivant je ne score pas et je me demande ce qu’il se passe. Il faut garder la tête droite. Il est extrêmement talentueux. Il a déjà accompli des choses dans cette ligue que personne n’a fait. Nous savons que nous avons besoin de lui et qu’il est une composante importante de l’équipe. Il doit rester agressif et jouer son jeu, c’est ce qui l’a amené ici et il continuera de s’épanouir en continuant ainsi. »

Une chose est sûre, si les Bulls comptent sur leur jeune sixième homme, ils devront vivre et mourir avec ses fulgurances et ses pannes, lui qui shoote à plus de 43% à 3-points dans les victoires et à 27% dans les défaites de son équipe.