[Débat] Faut-il changer le logo NBA en hommage à Kobe Bryant ?

Suite à la mort de Kobe Bryant, une pétition demande à ce que l’ancien Laker devienne le nouveau logo de la NBA. Elle a déjà recueilli plus de deux millions de signatures.

À l’heure des hommages, les propositions sont nombreuses afin de célébrer comme il se doit la mémoire de Kobe Bryant. Pourquoi ne pas changer la silhouette du logo de la NBA, remplacer Jerry West par celle du « Black Mamba » ? Une pétition a été lancée en ce sens sur Change.org et comptabilise déjà plus de deux millions de signatures. Mais à en voir les nombreux commentaires et autres avis tranchés, la question du changement de logo est loin de faire l’unanimité. Débat dans la rédaction.

ROMAIN

L’hommage juste ?

Laissez-moi donc reposer la question en d’autres termes : quel plus bel hommage la NBA pourrait-elle lui rendre ? De mon point de vue, aucun. Retirer tous les numéros #8 et #24 de la ligue ? Pourquoi pas, mais c’est finalement une cérémonie devenue assez commune au fil du temps. Lui dédier le nom d’un trophée, quel qu’il soit, même pour la distinction ultime qui sacrerait l’aboutissement d’une carrière, me semble en revanche insuffisant.

L’idée n’est pas de dire que Kobe Bryant était le joueur ultime, parfait et qu’il mérite cet honneur pour cette raison. Sa carrière en NBA n’a pas toujours été un long fleuve tranquille et sa soif inaltérable de victoire l’a parfois rendu détestable, chez ses propres fans, ses adversaires et même ses coéquipiers. Le but n’est pas non plus de le placer en haut de la hiérarchie des joueurs de légende ou de faire affront à Jerry West.

Le truc, c’est qu’en dehors de Wilt Chamberlain, qui a été une des superstars de son époque, tous les autres « Dieux du basket », ces joueurs qui ont marqué l’histoire de ce sport sont toujours vivants : Bill Russell, Bob Cousy, Kareem Abdul-Jabbar, Jerry West, Michael Jordan, Larry Bird, Magic Johnson…

Un geste symbolique

Les conditions du décès de Kobe Bryant ne font pas de lui un joueur au-dessus de tous les autres, et ne déterminent pas non plus la façon dont on doit lui rendre hommage. Malheureusement, elles font simplement de lui un joueur à part, désormais unique. Quel symbole plus fort que d’en faire le nouveau logo de la NBA pour honorer sa mémoire et la vie qu’il a dédiée à la pratique du basket, emportant avec lui des millions de gens pour qui il a été une formidable source d’inspiration ?

Sans faire offense à Jerry West, la carrière de Kobe Bryant a eu un impact beaucoup plus fort dans le monde entier, ne serait ce que parce que les deux ont évolué à des époques bien différentes et que tous les exploits du « Black Mamba » ont été retransmis en mondovision.

S’il venait à remplacer la silhouette de « l’homme logo » esquissée il y a plus de 50 ans, Kobe Bryant serait ainsi présent partout, aux quatre coins de la planète orange, tout le temps. Chaque match NBA serait l’occasion d’honorer sa mémoire avec fierté et non de ressasser cette douleur qui a tant de mal à quitter nos esprits.

Kobe Bryant avait un grand respect pour ses aînés et n’aurait sans doute pas voulu de son vivant que quiconque remplace Jerry West sur tous les produits et événements estampillés NBA. Mais tout a changé depuis ce dernier dimanche…

À Jerry West de trancher ?

Au-delà de la pétition, le débat prendrait une autre tournure si Jerry West prenait position. Je suis convaincu qu’il serait favorable à un tel honneur pour celui qu’il considérait comme l’un de ses fils.

Jerry West aurait voulu que personne ne sache qu’il avait été désigné pour devenir le logo de la ligue sportive la plus prestigieuse du monde et a même récemment glissé le nom de Michael Jordan comme éventuel successeur. Le dirigeant renommé n’est pas non plus un conservateur, apôtre du « bon vieux temps » et à voir la façon dont il parle de Luka Doncic et du basket de son époque, on devine un homme doté d’une grande humilité.

Puisque la NBA ne sera plus jamais comme avant, puisqu’à chaque événement à venir, chaque titre, chaque exploit, on se demandera : « Qu’aurait pensé Kobe ? Qu’aurait-il dit ? Qu’aurait-il fait ? », autant marquer le coup en modifiant le symbole le plus emblématique de la NBA, son logo, en son honneur.

DIMITRI

L’émotion est mauvaise conseillère

Tout le monde est sous le choc suite à la mort tragique de Kobe Bryant, de sa fille et de sept autres personnes dans un accident d’hélicoptère. Comme l’a dit Steve Kerr, ce dimanche 26 janvier 2020 fut peut-être le jour le plus triste dans l’histoire de la NBA. Le coach des Warriors ne trouvait ainsi que deux évènements aussi traumatisants : Magic Johnson annonçant être atteint du VIH (car tout le monde pensait alors qu’il allait mourir dans l’année) et l’accident de voiture de Drazen Petrovic.

Mais Magic Johnson est toujours vivant et Drazen Petrovic n’avait pas l’aura de Kobe Bryant en NBA. La ligue n’a sans doute jamais été confrontée à une telle émotion, et il est normal qu’on lui demande d’y répondre, mais il faut aussi faire attention à ne pas lui imposer une réaction irréfléchie.

Changer le logo serait en effet un signe fort, mais que se passera-t-il si Michael Jordan venait à décéder l’année prochaine ? Est-ce qu’une autre pétition demanderait alors le remplacement de Kobe Bryant par Michael Jordan sur le logo de la NBA ?

Jerry West n’est qu’une inspiration

Jerry West est un homme aux névroses profondes et il a toujours répété qu’il vivait mal le fait d’être sur le logo de la NBA. L’ancien arrière des Lakers aimerait ainsi être supplanté et jusqu’à présent, son choix se portait sur Michael Jordan. Sans doute qu’il ne serait pas contre le fait que Kobe Bryant le remplace, mais il ne faut pas oublier qu’en 1969, quand la ligue demande à Alan Siegel de lui dessiner un logo, Jerry West n’est qu’une inspiration.

Alan Siegel s’est en effet servi d’une photographie du Laker, prise par Wen Roberts, pour dessiner le logo. Mais c’est surtout le dynamisme et la verticalité de l’image qui lui ont plu, pour représenter « l’essence du basket ». Les silhouettes sont d’ailleurs un peu différentes, le logo étant bien plus droit.

Bien sûr, on peut reconnaître Jerry West, mais c’est Jerry West sans être Jerry West. C’est surtout l’image d’un basketteur en mouvement. D’ailleurs, la ligue n’a jamais voulu admettre que son logo représentait un joueur en particulier. « Ils veulent l’institutionnaliser plutôt que l’individualiser », explique Alan Siegel. « Il est devenu un symbole classique tellement omniprésent, ainsi que le point central de leur identité et de leur programme de licences qu’ils ne veulent pas nécessairement l’identifier à un seul acteur ».

Depuis toujours, la NBA a donc cherché à désindividualiser son logo, à en faire la représentation générale d’un basketteur en train de dribbler, et je trouve ça plutôt bien. Je la vois mal changer de philosophie d’un seul coup, et j’y suis personnellement opposé.

Kobe Bryant était une personnalité clivante

L’émotion actuelle prend le pas sur tout, mais il ne faut pas non plus oublier que Kobe Bryant a longtemps été une personnalité très clivante en NBA. Ses disputes avec Shaquille O’Neal, son attitude avec ses coéquipiers et les accusations de viol à son encontre ont longtemps terni sa réputation, au plus bas au milieu des années 2000.

Par la suite, avec notamment les titres de 2009 et 2010, Kobe Bryant avait retrouvé les sommets, s’imposant finalement comme le vieux sage capable de jouer les mentors auprès des nouvelles générations. C’est cette image que tout le monde a actuellement en tête, mais il n’est pas dit que l’image précédente, beaucoup plus controversée, ne remontera pas à la surface une fois le choc passé.

Je doute donc que la NBA souhaite prendre pour se représenter à l’échelle mondiale une personnalité aussi complexe et controversée. Au contraire, il faut pour la ligue une image lisse, sans aspérité, pour la représenter. Et le logo actuel est parfait sur ce point.