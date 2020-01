Les Nuggets gâchent la deuxième sortie de Zion Williamson

Premier ballon et premier alley-oop pour Zion Williamson qui se montre dans ce début de match débridé. Les deux équipes jouent sans la moindre annonce de système et le rythme est élevé. C’est Nikola Jokic chez les Nuggets qui alimente la marque. Plus fort et plus costaud que Derrick Favors, le pivot serbe score 10 des 20 premiers points de son équipe (20-15) .

Les Pelicans cherchent à accélérer le jeu au maximum pour éviter que la bonne défense des Nuggets ne se mette en place, sauf que ça manque de maîtrise. Même si Lonzo Ball et Brandon Ingram montrent de belles choses, les hommes de Mike Malone dominent leur sujet, à l’image de la circulation du ballon quand Jokic est victime de prise à deux. Après 12 minutes, Denver mène (37-28).

L’impact de Williamson

Les Pelicans souffrent toujours autant devant un adversaire nettement supérieur dans la variété de ses attaques. C’est Michael Porter Jr qui se met en évidence et qui donne 12 points d’avance à son équipe (43-31). De retour sur le terrain après son premier passage sur le banc, Zion Williamson se met en évidence sur un lay up en transition avec une finition un peu acrobatique. Le retour du rookie star donne un coup de boost à son équipe qui semble se sentir mieux quand l’ancien de Duke est sur le terrain. Déplacé sur le poste de pivot, il permet aux hommes de Alvin Gentry de jouer avec plus d’espace en attaque. Jrue Holiday attaque plus souvent le cercle pour scorer ou trouver E’Twaun Moore dans les corners pour des tirs à 3-points. La vitesse de jeu reste élevée et Zion Williamson profite d’un switch défensif mal réalisé par Denver pour ramener son équipe à une possession (48-46).

Denver ne s’affole pas. Au contraire, les coéquipiers de Jokic savent qu’en ralentissant le jeu, ils vont retrouver des repères. Surtout que les Pelicans ont du mal à contrôler le duo Harris/Jokic. Les deux hommes se régalent sur un jeu à deux à base de main à main. L’arrière des Nuggets score grâce aux bons écrans de sa star. Le Serbe est aux manettes et il envoie dans les airs Jerami Grant claquer un dunk Denver. Les deux tirs à 3-points de J.J. Redick ne changent pas grand-chose, Denver contrôle cette rencontre et le score à la pause en atteste (63-56).

Au retour des vestiaires, Nikola Jokic score cinq points supplémentaires et redonnent 10 points d’avance à sa troupe (68-58) mais Zion Williamson lui répond. Trouvé par Holiday puis Ball sur pick-and-roll, le rookie brille par son efficacité. Son impact et sa détermination permettent aux Pelicans d’enflammer la salle. Après un joli fadeway tête de raquette, il ramène les siens à deux points des Nuggets (70-68).

Josh Hart donne tout, mais Denver assure

Denver souffre et semble marquer le pas physiquement. Mais sans s’affoler et toujours grâce à Jokic, ils vont laisser passer l’orage. Le pivot All-Star remet tout le monde d’accord grâce à sa présence poste bas et il reçoit à nouveau le soutien de Michael Porter Jr. À force de faire le yo-yo au niveau du score, New Orleans semble avoir craqué dans cette fin de troisième acte (94-82).

Et pourtant Josh Hart et JJ Redick donnent tout pour renverser ce match (97-92) mais Denver sait gérer ce genre de rencontre. Défensivement, ils sont montés d’un cran et offensivement, ils s’efforcent de trouver des tirs propres. New Orleans est entrain de craquer, même si Zion Williamson d’un contre fabuleux tente d’enflammer la salle. C’est Monte Morris, à 3-points, qui climatise la salle (105-92).

Mais cette équipe des Pelicans a du caractère. Sans cesse obligés de courir derrière le score, ils tentent un dernier run. Le public croit en l’exploit et il pousse ses joueurs. Josh Hart est en feu dans cette fin de match et il donne tout ce qu’il a en lui. Panier plus la faute, tir à 3-points, c’est lui à moins d’une minute de la fin qui offre à son équipe la possibilité de l’emporter (109-106). Mais Will Barton puis Torrey Craig délivrent Denver dans cette fin de rencontre à suspense (113-106). Malgré ses nombreux absents, Denver a maîtrisé son sujet, et Zion Williamson devra encore patienter avant de décrocher sa première victoire.