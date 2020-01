Le maillot de Klay Thompson retiré par Washington State

Isaac Bonton se souviendra sans doute de ce match durant toute sa vie. Le joueur de Washington State a non seulement battu son record en carrière, avec 34 points, dans la victoire face à Oregon State. Mais il l’a fait devant la légende de sa fac, Klay Thompson. « C’était énorme pour tout le monde, énorme d’avoir deux superstars, des Hall of Famers avec nous », peut-il s’enthousiasmer en mentionnant Stephen Curry, également présent pour l’occasion, tout comme Zaza Pachulia.

Klay Thompson était à l’honneur de la soirée pour la cérémonie de retrait de son maillot. Son numéro #1, qu’il avait sur le dos de 2008 à 2011, ne sera désormais plus porté à WSU. Le shooteur des Warriors a été célébré comme il se doit avec une vidéo d’hommage, diffusée devant plus de 10 000 fans, où on a pu voir l’ancien de la maison Mike Krzyzewski, l’actuel coach de Virginia, Tony Bennett, ou encore Steve Kerr.

« Ça a surpassé toutes mes attentes, » livre l’ancien Cougars. « Rien que de voir la ville et la salle. Je réalise qu’il n’y a rien de tel que l’amour des Coug. C’est ce que je ressens quand je voyage partout dans le pays et que j’entends ‘Go Cougs’ en permanence. Cela montre un lien spécial quand quelqu’un te dit ça. J’ai senti cette énergie ce soir. J’avais tellement envie de jouer, mais ça me va d’être spectateur. »

En trois saisons là-bas, et un peu moins d’une centaine de matches joués, Klay Thompson tournait à environ 18 points de moyenne. Il est toujours détenteur du record du nombre de tirs à 3-points inscrits, avec 242. « Chaque année à Pullman, je devais grandir, » poursuit le « Splash Brother ». « Durant ma première année, j’étais avec tellement de supers leaders et de vétérans, comme Daven [Harmeling] ou Taylor Rochestie. Quand ils sont partis, je devais prendre la relève, devenir le joueur clé. »

Avec la réussite qu’on connait puisque jamais un ancien de WSU n’avait connu une carrière NBA aussi accomplie que Klay Thompson.