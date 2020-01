Jamal Murray dans le dur

Les temps sont durs pour Jamal Murray depuis quelques semaines. Particulièrement maladroit depuis plus d’un mois avec 30% de réussite à 3-pts, il est même tombé à 17% dans l’exercice depuis quatre matches.

Pour s’enfoncer encore plus dans le dur, contre les Hornets, il s’est fait mal à la cheville gauche. Heureusement, même si son articulation a bien tourné, la radio n’a rien révélé de grave. « Je n’ai aucune idée de la durée de son absence », a déclaré Michael Malone après la rencontre. « J’ai eu peur car, outre la douleur, on ne veut jamais perdre Jamal pendant longtemps. Donc j’espère qu’il va revenir le plus vite possible. »

Quelques jours à l’infirmerie vont-ils lui permettre de souffler pour ensuite retrouver de l’efficacité de loin ? Jamais dans sa carrière, le meneur des Nuggets n’a été aussi fâché avec son tir de loin.

« J’espère que ça venir prochainement », expliquait-il ce mardi. « Je suis beaucoup à la salle, chaque jour en 2020. J’ai des bons tirs, mais ça ne tombe pas dedans en ce moment. Chacun connaît ça dans le cours d’une saison. C’est mon moment. Je reste très adroit à mi-distance et je suis à 90% aux lancers-francs. Quand je vais mettre mes tirs primés, tout va changer. » Il faudra sans doute attendre encore quelques jours avant d’observer le réveil de Murray.