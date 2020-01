Jimmy Butler et T.J. Warren punis par la NBA

Il fallait s’en douter, la NBA a moyennement apprécié l’accrochage entre T.J. Warren et Jimmy Butler lors de la dernière opposition entre les Pacers et le Heat. Le premier écope d’une amende de 25 000 dollars pour avoir fait un geste obscène, tandis que le second en est quitte pour 35 000 dollars.

Pourquoi une telle différence alors même que c’est T.J. Warren qui avait été expulsé ? Parce que la NBA reproche à Jimmy Butler d’avoir envenimé les choses sur les réseaux sociaux. Dans un post sur Instagram, la star du Heat avait carrément donné rendez-vous à l’ailier des Pacers : « Ne sois pas énervé, tu ne peux pas défendre sur moi. Rendez-vous en mars pour voir ce dont tu es capable. »