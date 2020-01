Andrew Wiggins confirme ses progrès à la passe

Karl-Anthony Towns est toujours sur le flanc mais Ryan Saunders peut compter sur le sursaut d’orgueil de plusieurs de ses éléments pour redorer le blason des Wolves, égratigné depuis la série de onze défaites concédée en décembre.

Il y a eu, entre autres, l’apport crucial de Gorgui Dieng, qui a signé cette nuit son deuxième double-double en 2020, l’intronisation de Shabazz Napier dans le cinq de départ, la confirmation du talent de Jarrett Culver ou encore l’émergence de Keita Bates-Diop et donc le leadership retrouvé d’Andrew Wiggins.

Une question de rythme…

L’arrière/ailier a souvent eu du mal à trouver sa place par le passé. Mais ça va beaucoup mieux et, cette nuit, le n°22 des Wolves a été essentiel dans les moments clés de la rencontre face à Portland, avec du scoring bien sûr (23 points à 9/15 au tir), mais aussi 8 passes décisives, à une unité de son record en carrière.

Il a notamment délivré quatre passes dans les dernières minutes avant la pause puis a trouvé successivement Gorgui Dieng et Robert Covington à 3-points au retour des vestiaires pour plier l’affaire.

« Je me suis senti dans un bon rythme durant toute la rencontre, » a-t-il confié au Star Tribune après le match. « J’ai senti que tout le monde l’était et on a super bien défendu. Notre défense nous a permis de dérouler plus facilement en attaque où beaucoup d’entre nous avons pu bénéficier de bonnes situations de tir ».

Performant sur jeu de transition, lorsque le ballon vit, Andrew Wiggins n’a donc pas eu de mal à se mettre en évidence dans ce contexte. Avec plus de recul, son coach Ryan Saunders apprécie particulièrement la remontée en puissance de l’ailier, alors que les Wolves étaient au plus bas il y a un mois et que son joueur est lui aussi passé par des moments difficiles après un beau début de saison. « C’est toujours ce que vous espérez en tant qu’entraîneur. Il y avait des choses de son côté qu’il ne maîtrisait pas. Mais on doit s’assurer de les surmonter, et on ne veut voir ça comme quelque chose qui nous fait revenir en arrière ».

… et de mental

La performance du Canadien réside également dans le fait qu’il n’a joué que 26 minutes. Andrew Wiggins aurait pu terminer avec quelques points et quelques passes de plus mais ne regrette pas d’être resté sur le banc en quatrième quart-temps, alors que l’écart était déjà fait et que ses coéquipiers géraient l’avance engrangée.

« Non, ça me va, « répond l’intéressé lorsqu’on lui demande s’il n’avait pas des fourmis dans les jambes sur le banc. « On avait une bonne avance, donc c’était une bonne chose que je puisse me reposer et laisser les autres avoir une chance d’être sur le terrain et montrer ce qu’ils savent faire. J’y arriverai un jour (à dépasser les 10 passes décisives), rien ne presse ».

La prochaine étape pour le natif de Toronto sera de garder le même impact lorsque KAT reviendra. « Je dois continuer comme ça, rester agressif et croire en ce que je peux faire ». Une mission qui relève de l’aspect mental.