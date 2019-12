Perdre face à des Wolves sans chef de meute, « inacceptable » pour les Nets

« Inacceptable. » Kenny Atkinson n’a pas trouvé meilleur mot pour qualifier la performance de ses ouailles, cette nuit dans le Minnesota. Une défaite de sept points en prolongation alors que son équipe menait de 9 points au début du quatrième quart-temps, et encore de 5 unités à 2 minutes du terme.

Une défaite, surtout, alors que l’équipe adverse était privée de ses deux meilleurs éléments et restait dans une spirale négative de défaites (12 revers sur les 13 derniers matches).

« Pour être franc, on a été chanceux d’aller en prolongation, lâche même le coach new-yorkais au New York Post. Même à la mi-temps, j’avais le sentiment qu’on ne jouait pas à un niveau élevé. On ne jouait pas dans nos standards. C’est difficile de savoir pourquoi. Je ne crois pas que ce match aurait dû finir en prolongation, ils nous ont dominés. »

Un bon moyen de rendre hommage à des Wolves menés par l’ancien Net Shabazz Napier, auteur du « dagger » à 3-points en prolongation, le tout aussi décisif rookie Jarrett Culver ou encore Gorgui Dieng, auteur d’un gros double-double, et qui s’imaginait sans doute même éviter une prolongation à son équipe avec son tir primé dans le corner, à 30 secondes du terme.

Un break de Noël mal digéré

« On n’a pas suffisamment bien défendu, remarque Spencer Dinwiddie, en référence à la grosse fin de match adverse. On aurait pu l’emporter dans le temps réglementaire, on a fait notre boulot défensivement en encaissant seulement 103 points à ce stade. Puis ils ont quasiment scoré 20 points en prolongation (19 en réalité) sur cinq minutes. Ce n’est pas satisfaisant. »

Jarrett Allen pointe lui du doigt des soucis d’exécution, là où Joe Harris insiste sur le niveau d’attention de l’équipe : « À ce stade, ça ne peut être que mental. » « Nos shoots manqués ont affecté notre défense, dit encore leur coach. Écoutez, c’est de ma faute aussi. J’aurais pu faire de meilleurs choix. On doit trouver de quoi il s’agit. Si c’est de la fatigue ou s’il s’agit d’un changement de rotation, on doit trouver. Mais depuis le break de Noël, on ne joue pas bien du tout. »

D’où ces trois défaites de suite, face aux Wolves, mais aussi face aux Knicks. Brooklyn parvient malgré tout à rester dans le top 8 de sa conférence avec un bilan équilibré de 16 victoires et autant de défaites.