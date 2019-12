Les seconds couteaux de Minnesota battent ceux de Brooklyn en prolongation

Ce sont deux équipes qui aiment dégoupiller à 3-points qui s’affrontent, Spencer Dinwiddie et Jarrett Culver sont là pour le rappeler : elles cumuleront 85 tentatives dans la soirée. Pour autant, elles affichent la même (mal)adresse et personne ne parvient à faire le trou au tableau d’affichage. Brooklyn fait la course en tête et prend jusqu’à 9 points d’avance, certes, mais grâce à une banderille de Keita Bates-Diop, Minny termine le premier quart à -2 (29-27).

Le sophomore fera partie des meilleurs marqueurs de ce match interdits aux superstars : Kevin Durant et Kyrie Irving sont absents d’un côté, Karl-Anthony Towns et Andrew Wiggins de l’autre. Spencer Dinwiddie est ce qui s’en rapproche le plus, mais le rookie Naz Reid suffit pour lui répondre (lui et Jarrett Culver battent leurs records aux points et aux rebonds) dans un deuxième quart marqué par la maladresse commune des deux franchises (8 points chacun, 50-49 à la pause).

Shabazz Napier au bon souvenir de Broklyn

Au moins, le match est serré, et Minnesota parvient avec ses seconds couteaux à faire douter les Nets : ils prennent pour la première fois l’avantage en milieu de troisième quart sur un 3-points de Shabazz Napier.

Ça ne dure que quelques secondes, Brooklyn reprenant tout de suite les rênes du match pour retrouver de nouveau jusqu’à 9 points d’avance au début du quatrième quart après trois banderilles de Timothé Luwawu-Cabarot. Mais les Wolves n’abdiquent pas et enfilent un 9-0 pour remettre les compteurs à zéro.

Les paniers dans le jeu se font rares dans le money time, mais après un long concours de lancers-francs, Gorgui Dieng (11 points, 20 rebonds) en marque un très important dans le corner à 3-points.

Taurean Prince parvient à lui répondre, Shabazz Napier rate la balle de match : prolongation. Spencer Dinwiddie marque, passe, mais rate aussi, et les Wolves sont sans pitié, Robert Covington et Keilan Martin marquant de loin pour prendre deux possession d’écart. Le troisième est pour Shabazz Napier, et donne 7 points d’avance aux Timberwolves à 40 secondes de la fin. Au bon souvenir de son ancien club…