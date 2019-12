La famille Holiday marque l’histoire de la NBA

Le 19 décembre dernier, la famille Antetokounmpo a eu l’opportunité de réunir trois de ses membres sur un terrain NBA, dans le cadre du choc entre les Bucks et les Lakers. Sauf que seul Giannis avait foulé le parquet, Thanasis et Kostas étant restés sur le banc.

Les Holiday, eux, ont saisi l’occasion et Justin, Jrue et Aaron sont chacun entrés dans le match entre les Pacers et les Pelicans. C’est une première dans l’histoire de la NBA. Encore mieux : en troisième quart-temps, les trois frères ont même foulé le terrain en même temps. Le tout devant une trentaine de membres de leur famille dans les tribunes.

« C’était cool », explique Jrue. « Je les ai battus et j’ai eu leurs maillots. Toute ma famille et mes amis étaient là, donc partager ce moment sur le terrain, d’un point de vue familial, c’était quelque chose. Je ne vais pas me vanter, mais c’est une excellente sensation pour moi. »

Les trois frères ont effectivement échangé leur maillot à la fin de la rencontre, remportée par Jrue et les Pelicans. C’est Aaron qui a rendu la meilleure feuille de statistiques avec 25 points, devant les 20 points de Jrue. Justin, lui, n’a pas marqué en 27 minutes.

Peu importe, puisque l’essentiel était ailleurs pour la famille Holiday. C’est même Jrue qui a réclamé à son coach, Alvin Gentry, un peu de temps de jeu supplémentaire pour évoluer face à ses deux frères, après la pause. « Je lui ai demandé de rester un peu, pour partager ce moment si particulier. On n’avait jamais été vraiment les uns en face des autres, à cause de notre différence d’âge. Après, je voulais simplement bien jouer, c’est tout. Je suis heureux d’avoir gagné ce match. »

Match retour le 8 février prochain pour une nouvelle réunion de famille.