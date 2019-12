Jaylen Brown et Jayson Tatum s’amusent avec les Cavaliers

Jaylen Brown est le premier à se montrer dans cette partie de fin d’après-midi avec 7 points en 3 minutes 30. Kevin Love s’emploie pour lui répondre mais l’ailier des Celtics est vraiment en jambes et il reçoit le soutien de son compère Jayson Tatum. Le duo celte permet à son équipe de prendre les rênes du match et de faire déjà trembler les fondations de Cleveland avec, déjà, 10 passes décisives pour Boston après 12 minutes.

Tatum conclut le premier quart sur un tir à 3-points et ouvre le deuxième avec exactement le même tir : les Celtics mènent déjà 36-22. Et ils dépassent la barre des 20 points d’écart quelques minutes plus tard sur une nouvelle banderille du numéro 0. C’est encore Kevin Love qui va jouer les pompiers pour les Cavs afin de terminer la mi-temps à « seulement » -15 (67-52).

Jaylen Brown va chercher son record en carrière

Collin Sexton prend la suite de Love, mais Boston empêche Cleveland de réduire cet écart davantage. Et l’accentue même de nouveau, atteignant les 22 unités. Comme on pouvait s’y attendre, les C’s se sont envolés sans encombres… mais Cleveland enchaîne un 10-2 sans crier gare, et finalement un 19-6 pour revenir à -11 (92-81).

Aura-t-on droit à cette fin de match à suspense que personne n’attendait ? Jayson Tatum et Daniel Theis donnent un indice avec une banderille chacun. Dante Exum entretient l’espoir pour sa première sous ses nouvelles couleurs, Jaylen Brown va les balayer avec deux 3-points de suite, puis les écrabouiller avec deux gros dunks, dans un TD Garden qui prend plaisir ce soir à s’amuser avec ses anciens ennemis Brown bat son record en carrière avec 34 points dans cette cinquième victoire celte de suite qui met fin à la série des Cavaliers, qui restaient sur trois succès de rang.