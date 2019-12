Julius Randle, fan du derby newyorkais

La nuit prochaine, pour la 3e fois de la saison, les Knicks retrouveront les Nets, et ce sera au Barclays Center. Tant que les Knicks seront dans les choux, le derby de la Big Apple n’aura pas l’attrait de celui de Los Angeles, mais Julius Randle assure que cette rivalité est plus intéressante.

« Le match est plaisant, et quand on avait joué là-bas, c’était incroyable. Je peux sentir la rivalité » explique-t-il au New York Post. « Il y avait beaucoup de fans de Knicks. C’était presque comme si on jouait à domicile. C’était plaisant. »

Peut-il comparer cette rivalité à celle entre les Lakers et les Clippers, l’autre derby de la NBA ? « Avec les Lakers, c’était aussi sympa, il y avait une petite rivalité. Mais ici, les Newyorkais aiment le basket. C’était juste un environnement sympa pour jouer. Si vous me demandez s’il y a d’un côté la ville des Lakers et la ville des Knicks, je pense simplement que New York aime le basket. »

En clair, Los Angeles n’est pas une ville de basket, et les Clippers n’ont pas réussi à s’y faire un nom. D’ailleurs, ils ont prévu de déménager en 2024.