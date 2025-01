Aya Nakamura complète le casting du NBA Paris Jam

On ne sait pas vraiment à quoi ressemblera ce NBA Paris Jam, mais la NBA voit les choses en grand pour cet événement qui aura lieu le 24 janvier à l’Accor Arena, pour patienter entre les deux rencontres entre les Spurs et les Pacers, prévues les 23 et 25 janvier. Pour preuve, la ligue vient d’annoncer la présence d’Aya Nakamura comme directrice artistique.

Selon le communiqué, la chanteuse lancera les votes du public, et « soutiendra les équipes et les coachs depuis le bord du terrain« . Chanteuse française la plus écoutée au monde, l’interprète de « Djadja » et Pookie » va délaisser la Garde républicaine pour accompagner Esteban Ocon et Teddy Riner, mais aussi Dadju, Jalen Rose et Joakim Noah.

Cet événement qui promet de combiner sport et divertissement, sera animé par Bastien Fontanieu et Alexandre Martin, de TrashTalk et retransmis sur les chaînes Twitch et YouTube de la NBA.