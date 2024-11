Un gala de célébrités entre les deux rencontres des NBA Paris Games 2025

Si la NBA cherche désespérément un moyen de relancer le All-Star Game, la Grande Ligue est en train de mettre en place une nouvelle semaine de festivités, au cœur de sa saison régulière… dans la capitale française.

Cette année, on sait ainsi qu’il y aura ainsi deux matchs à Paris, les 23 et 25 janvier prochains à l’Accor Arena, entre les Pacers de Tyrese Haliburton et les Spurs de Victor Wembanyama. Mais la NBA investit également Bercy le 24 janvier, avec l’organisation d’un gala de célébrités qui promet « d’associer la NBA, la musique, la mode et le divertissement à travers une série de matchs de basket et de compétitions » mettant en vedette notamment « Jalen Rose et Joakim Noah, des célébrités, des athlètes et des influenceurs qui seront entraînés par le pilote automobile français Esteban Ocon et l’icône française du judo Teddy Riner. »

Animé par Bastien Fontanieu et Alexandre Martin, de TrashTalk, ce « NBA Paris Jam » comprendra « des DJ sets, des cadeaux pour les fans, et une performance musicale » du chanteur Dadju.

À quoi s’attendre ? Sans doute pas à un « Celebrity Game » classique puisqu’il s’agira visiblement surtout d’une soirée d’animations avec différents défis et concours.

Quant aux places, elles sont destinées en priorité aux clients Revolut en Europe, qui sponsorise l’évènement. Les nouveaux clients de l’application bancaire auront ainsi accès à une prévente de billets le vendredi 13 décembre, à 12h00. Les billets restants seront ensuite mis en vente au public le lundi 16 décembre, à 12h00, sur : NBA.com/Paris. Le « NBA Paris Jam » sera retransmis sur les chaînes Twitch et YouTube de la NBA, et les fans présents ou regardant en ligne « auront la possibilité de voter pour leur MVP, de changer les règles du jeu et plus encore »…