All-Star Game 2025 : de nouveaux détails sur le tournoi à quatre équipes

ESPN confirme que le All-Star Game 2025 marquera une vraie rupture dans l’histoire de l’événement puisque la NBA a décidé de transformer la soirée de dimanche en un tournoi à quatre équipes ! Selon nos confrères, les deux demi-finales se joueront au meilleur des 40 points, tandis que la finale sera plus courte avec un score de 25 points à atteindre.

Pour la composition des quatre équipes, rien n’est encore arrêté, mais la NBA envisageait trois équipes composées de huit All-Stars, soit les 24 joueurs habituels. Pour la 4e équipe, la ligue envisageait de choisir la formation vainqueur du Rising Stars.

Un concours à 3-points plus élargi

Les dirigeants de la NBA ont discuté du nouveau format vendredi avec le « comité de compétition » composé des propriétaires, de dirigeants, de joueurs, de coaches et de membres du syndicat des joueurs. Consulté, Stephen Curry, dont les Warriors accueilleront le All-Star Week-End, a été rejoint par plusieurs All-Stars pour réfléchir à de nouveaux formats et de nouvelles idées.

On sait ainsi qu’il y aura une nouvelle édition du concours à 3-points entre une star NBA et une star WNBA. La revanche entre Stephen Curry et Sabrina Ionescu est toujours d’actualité, mais la NBA envisage de l’ouvrir à d’autres joueurs et joueuses comme Klay Thompson et Caitlin Clark.