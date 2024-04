Une revanche pour le duel Stephen Curry – Sabrina Ionescu… avec Klay Thompson et Caitlin Clark ?

Le duel entre Stephen Curry et Sabrina Ionescu a sans doute été l’évènement marquant du dernier All-Star Weekend, et Shams Charania annonce donc qu’il y a de bonnes chances qu’une revanche ait lieu !

C’est d’autant plus logique que le prochain week-end des étoiles aura lieu au Chase Center de San Francisco, la superbe salle des Warriors, et que le duel « Steph vs. Sabrina » a boosté les audiences de la soirée des concours, alors que le All-Star Game en lui-même a encore une fois déçu. Tant au niveau de la compétition que de l’audimat.

Selon l’insider, Stephen Curry pousserait d’ailleurs pour une version « upgradée » de l’évènement, avec un deux-contre-deux, lui et Klay Thompson défiant Sabrina Ionescu et Caitlin Clark. Cette dernière, qui met le feu à la « March Madness », devrait rejoindre la WNBA à l’issue de cette campagne universitaire.

Le duel entre les « Splash Brothers » et les deux shooteuses a de quoi passionner les fans, alors qu’Adam Silver a confié que ce genre d’évènements/défis allaient sans doute devenir l’essence même du All-Star Weekend.