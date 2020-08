Le Top 10 de la semaine : Devin Booker superstar

Damian Lillard et Devin Booker, qui resteront parmi les meilleurs joueurs de cette reprise, dominent le Top 10 de la semaine avec cinq actions.

L’arrière des Suns est présent trois fois, et surtout à la première place avec son poster face aux Sixers. On retrouve également un dunk contre les Mavericks et son missile de très loin contre le Thunder. Pour Damian Lillard, MVP des « Bubble Games », c’est son shoot de loin, qui a rebondi sur le cercle, face aux Mavericks et son poster dans le « play-in » face aux Grizzlies qui sont retenus.

Au milieu de tout ça, on peut apprécier le shoot à 3-points décisif de Kyle Kuzma contre les Nuggets ou encore le gros dunk de Thanasis Antetokounmpo sur Anzejs Pasecniks.