Avec son contre sur Anthony Davis, Kendrick Nunn apporte un petit rayon de soleil au Heat dans ce Top 5. Car pour le reste, c’est une démonstration des Lakers.

Rajon Rondo a souvent été à l’origine des actions et les bons placements de LeBron James et d’Anthony Davis face à la défense de Miami ont permis d’enchaîner les paniers faciles et spectaculaires.

Comme sur ce alley-oop entre Rondo et Davis, sur remise en jeu et alors que le meneur était au milieu du terrain.