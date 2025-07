Le Jazz domine les Grizzlies dans un match au couteau, premier succès pour le Thunder

La passe de deux pour le Jazz ! Utah confirme dans sa Summer League avec une deuxième victoire en deux matchs, cette fois aux dépens des Grizzlies. La rencontre s'est décidée au buzzer lundi, alors que GG Jackson pensait avoir égalisé. Mais après avoir revu les images, les arbitres en ont décidé autrement, 112-111 score final.

Ce n'était ainsi qu'une question de centimètres pour que le “forward” de Memphis ne prolonge les débats de cinq minutes. Son tir à la sirène et avec la planche avait trouvé la cible, mais les arbitres ont considéré qu'il avait mordu la ligne, et que la tentative était ainsi à deux points. C'est tout sauf net sur les images. Mais la Summer League n'est après tout pas vraiment une affaire de résultats collectifs…

GG Jackson was an inch away from sending this to overtime

Jazz win 112-111 in Salt Lake City Summer League action! pic.twitter.com/JFutVviPST

