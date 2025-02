Les Mystics envoient Ariel Atkins au Sky pour compléter leur collection de choix de Draft

Comme chez les Wizards, la reconstruction est totale chez les Mystics de Washington. La franchise WNBA a ainsi décidé d’envoyer Ariel Atkins, sa meilleure marqueuse, au Chicago Sky, contre le 3e choix de la prochaine Draft.

Avec ses qualités de shooteuse, l’arrière de 28 ans, double All-Star, doit booster l’attaque autour d’Angel Reese et Kamilla Cardoso, un gros point faible de l’équipe l’an passé. Avec les arrivées conjointes de Kia Nurse et Rebecca Allen, le club de Chicago va avoir beaucoup plus de peps sur le plan offensif la saison prochaine.

De quoi retrouver les playoffs, après avoir fini à la 10e place avec 13 victoires pour 27 défaites l’an passé ?

Du côté des Mystics, après les départs des Thibault, père et fils, qui étaient respectivement GM et coach de l’équipe, on reconstruit donc du sol au plafond. Et l’équipe va pouvoir choisir en 3e, 4e et 6e positions de la prochaine Draft WNBA, prévue le 14 avril prochain. De quoi reconstruire un noyau de jeunes joueuses prometteuses.

Dominique Malonga dans le viseur ?

« À bien des égards, cet échange est un reflet clair de notre engagement à construire dans une nouvelle ère » explique Jamila Wideman, la nouvelle GM de Washington. « C’est un moment idéal si votre plan est de drafter, de développer, de nourrir et de devenir compétitif. L’avenir du jeu est brillant. Et toutes ces lumières brillent déjà en NCAA. Il faut se positionner pour devenir une destination pour les meilleurs talents qu’offre le jeu. »

Les Mystics ont également reçu un « swap », soit la possibilité d’échanger leur premier tour de Draft 2027 avec celui du Chicago Sky si celui-ci est mieux placé, ainsi qu’un deuxième tour de Draft, toujours en 2027.

Avec la possibilité de drafter trois fois dans le Top 6, les Mystics pourraient mettre la main sur Dominique Malonga, l’intérieure française de l’Asvel étant attendue dans les cinq premiers choix de cette cuvée 2025…