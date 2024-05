Bilal Coulibaly et Dominique Malonga signent chez Jordan Brand

Du changement pour Bilal Coulibaly en marge des terrains. Selon le journaliste spécialisé Nick DePaula, le Français des Wizards vient de signer chez Jordan Brand pour un contrat chaussures et vêtements.

L’annonce survient deux mois en amont des Jeux olympiques. On peut donc imaginer l’ailier, s’il finissait dans la liste olympique finale, être équipé pour l’occasion.

On retiendra qu’en amont de sa saison rookie, Bilal Coulibaly s’était engagé avec Nike, de même que 12 autres rookies, dont évidemment Victor Wembanyama (Spurs), les jumeaux Ausar et Amen Thompson (Pistons et Rockets) ou encore Brandon Miller (Hornets). La marque à virgule avait signé sept joueurs du Top 10 de la dernière Draft.

Jordan Brand était resté discret avec Jaime Jaquez Jr. (Heat), Cam Whitmore (Rockets), Marcus Sasser (Pistons) et Jett Howard (Magic). La saison précédente, la filiale de Nike avait attrapé Paolo Banchero dans ses filets.

C’est d’ailleurs une double prise tricolore pour Jordan Brand puisque Dominique Malonga rejoint également le giron de la marque au Jumpman. À 18 ans, l’intérieure de Tarbes vient d’être élue « Meilleur Espoir de la LFB » ainsi que dans le cinq majeur de la saison, avec 11.9 points et 8.9 rebonds de moyenne cette saison.

Comme Bilal Coulibaly, elle fait partie de la liste élargie de l’Equipe de France en amont des Jeux olympiques.

OFFICIAL: Ahead of Paris hosting the Olympics, Jordan Brand has signed both Bilal Coulibaly & Dominique Malonga to a footwear & apparel endorsement deal ✍️ pic.twitter.com/dlDR6AJULU — Nick DePaula (@NickDePaula) May 18, 2024

Bilal Coulibaly Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 WAS 63 27 43.5 34.6 70.2 0.9 3.2 4.1 1.8 2.2 0.9 1.4 0.8 8.4 Total 63 27 43.5 34.6 70.2 0.9 3.2 4.1 1.8 2.2 0.9 1.4 0.8 8.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.