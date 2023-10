Nike fait signer 13 rookies, dont Bilal Coulibaly

Chaque année, entre la Draft et le début de la saison régulière, les principaux équipementiers font leur marché parmi les rookies. Cette année encore, Nike se distingue avec 13 débutants sous contrat, dont évidemment Victor Wembanyama (Spurs). La marque à la virgule a aussi signé Bilal Coulibaly (Wizards), les jumeaux Ausar et Amen Thompson (Pistons et Rockets) ou encore Brandon Miller (Hornets).

Si l’on reprend le Top 10 de la dernière Draft, Nike a signé sept joueurs puisqu’on retrouve aussi Anthony Black (Magic) et Cason Wallace (Thunder) ! Auxquels il faut ajouter Kobe Brown (Clippers), Keyonte George (Jazz), Jordan Hawkins Pelicans), Dereck Lively II et Olivier-Maxence Prosper (Mavericks) et Julian Strawther (Nuggets).

Pas de grosse prise pour Jordan Brand

Du côté d’adidas, on a signé Grady Dick (Raptors) et Jalen Hood-Schifino (Lakers), tandis que Puma travaille déjà sur une chaussure signature pour Scoot Henderson. Chez Under Armour, on a récupéré Jarace Walker (Pacers).

Enfin, Jordan Brand est resté discret avec Jaime Jaquez Jr. (Heat), Cam Whitmore (Rockets), Marcus Sasser (Pistons) et Jett Howard (Magic). La saison passée, la filiale de Nike avait attrapé Paolo Banchero dans ses filets.