La Jordan React Elevation fait son tour obligé à Chicago

On l’avait aperçue il y a dix jours, là on y a droit sous toutes ses coutures : la Jordan React Elevation a bel et bien fait son passage obligé à Chicago, fief de son grand patron, pour se mettre aux couleurs des Bulls.

Le résultat est discret et efficace, comme tous les modèles que l’on a vus depuis le premier, qui est lui rose, rouge et vert. On le rappelle mais c’est marqué dessus : cet empiècement noir au milieu vient marquer la séparation entre l’amorti Zoom Air à l’avant et la technologie React à l’arrière.

Il faudra surveiller le site de Nike avec 120 euros en poche pour se procurer ce modèle.

