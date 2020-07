À peine sortie, la Jordan React Elevation multiplie les coloris

Dévoilée fin juin, sortie début juillet, la nouvelle gamme de chaussures de basket Jordan React Elevation a déjà changé plusieurs fois de couleurs.

On a d’abord eu droit au blanc/vert/violet/rouge, avant le blanc/rouge/noir et de voir débarquer sur le site de Nike un classique bleu/blanc/rouge alors que les États-Unis ont fêté l’Independance Day le week-end dernier.

Depuis, le compte Twitter US_11 a publié deux aperçus plus sombre : un noir et jaune, et un tout noir dont Sneaker News nous donne des images détaillées.

Prix de vente de ce modèle qu’on a hâte d’essayer : 120 euros.

