Totalement détendu, Jayson Tatum a éteint le Magic

Avec 35 points, 10 rebonds et 8 passes, et en profitant des fautes de Paolo Banchero en seconde période, Jayson Tatum a envoyé le Magic en vacances à l’issue du Game 5 de ce premier tour. Déjà excellent lors du dernier match, où il avait répondu à l’impact physique d’Orlando avec poigne, l’ailier a survolé les débats.

« Ils n’ont rien pu faire face à lui. Franchement, ils ont tout essayé », remarque Kristaps Porzingis, qui estime que son coéquipier a « découpé » le Magic. « Ce qui m’impressionne le plus, c’est que, à chaque fois que c’est le moment de finir une série, il monte d’un niveau », poursuit Al Horford. « C’était impressionnant dans ce match. Il sait prendre les choses en main. »

« Prouver que les gens ont tort, ce n’est plus mon souci »

Alors que son début de série fut pénible, avec sa blessure au poignet dans le Game 1 qui va le conduire à manquer la deuxième manche. Mais ensuite, il a tourné à 36 points, 10.3 rebonds et 5.7 passes de moyenne dans les trois derniers matches (36, 37 et 35 unités), avec de bons pourcentages en plus (48% de réussite au shoot, 44% à 3-pts).

Jayson Tatum a donc plané sur cette fin de premier tour et ce n’est pas un hasard. « J’ai dit que cette saison était ma plus détendue et ma plus insouciante depuis le début de ma carrière », confirme-t-il. Pourquoi ?

« Car on a gagné le titre la saison passée. On a réussi le but ultime et on n’a plus cette ombre au-dessus de nos têtes », assure l’ailier de Boston. « L’objectif reste le même cette saison, gagner le trophée, mais je m’amuse cette saison en jouant de manière insouciante, sans avoir ça dans la tête. C’est agréable. »

Depuis le sacre contre Dallas, il n’a plus la pression de remporter la fameuse bague et ça le soulage. Un discours qu’il tenait déjà en aout 2024. « Cela me permet de me concentrer sur le travail devant nous. Prouver que les gens ont tort, ce n’est plus mon souci. Je sais de quoi je suis capable, de quoi est capable l’équipe. On l’a montré. Il s’agit simplement d’être à ce niveau », conclut-il.

Jayson Tatum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 80 31 47.5 43.4 82.6 0.6 4.4 5.0 1.6 2.1 1.0 1.4 0.7 13.9 2018-19 BOS 79 31 45.0 37.3 85.5 0.9 5.2 6.0 2.1 2.1 1.1 1.5 0.7 15.7 2019-20 ☆ BOS 66 34 45.0 40.3 81.2 1.0 6.0 7.0 3.0 2.1 1.4 2.3 0.9 23.4 2020-21 ☆ BOS 64 36 45.9 38.6 86.8 0.8 6.6 7.4 4.3 1.9 1.2 2.7 0.5 26.4 2021-22 ☆ BOS 76 36 45.3 35.3 85.3 1.1 6.9 8.0 4.4 2.3 1.0 2.9 0.6 26.9 2022-23 ☆ BOS 74 37 46.6 35.0 85.4 1.1 7.7 8.8 4.6 2.2 1.1 2.9 0.7 30.1 2023-24 ☆ BOS 74 36 47.1 37.6 83.3 0.9 7.2 8.1 4.9 2.0 1.0 2.5 0.6 26.9 2024-25 ☆ BOS 72 36 45.2 34.3 81.4 0.7 8.0 8.7 6.0 2.2 1.1 2.9 0.5 26.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.