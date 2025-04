Jayson Tatum répond avec poigne

Dans cette 4e manche, le Magic a continué d’imposer sa défensité physique aux Celtics. Pour preuve, la faute d’Anthony Black sur Jayson Tatum en début de dernier quart-temps. Le second tente d’enfoncer, dos au cercle, le premier. Puis, quand le joueur de Boston se retourne pour monter au cercle, il est arrêté par une grosse faute sur ses bras.

Il chute, ce qui n’est pas anodin, lui qui a été blessé au poignet droit dans le Game 1, et n’a pas joué la deuxième manche à cause de cela. Jayson Tatum grimace un peu et reste quelques secondes assis. Visiblement, son poignet droit a grincé.

Pas de quoi l’empêcher de marquer les deux lancers-francs suivants, puis de frapper à 3-pts dans la foulée. Dès lors, pour fêter ce tir, le champion en titre attrape son poignet droit avec sa main gauche. « Je pense que les gens ont remarqué », glisse-t-il sur sa célébration.

Le sens du sacrifice

Ils ont surtout noté que l’ailier All-Star, dans la victoire des siens, a réalisé un gros match en Floride, avec 37 points, dont 16 dans le dernier quart-temps, 14 rebonds, 3 passes et 3 interceptions. Avec un poignet touché donc. « Je sais à quoi j’ai affaire, mon équipe sait à quel point c’est sérieux, mais c’est le moment de l’année qui veut ça. On sacrifie nos corps. Ce sont les playoffs », résume-t-il.

Ce shoot à 3-pts en début de quatrième quart-temps, qui a fait du bien aux Celtics, a été salué par Kristaps Porzingis. « Je me suis dit qu’il était unique. Il a développé un instinct de tueur et marque des paniers importants dans cette série et dans les playoffs de la saison passée. Il a été phénoménal dans ce match », lance le Letton.

Jayson Tatum, lui, a mis l’accent sur le collectif après le break de Boston (3-1) et avant ce Game 5 à domicile qui pourrait être le dernier de ce premier tour.

« J’étais enthousiaste car je savais qu’on allait trouver des solutions mais il ne s’agit pas que de moi, tout le monde a été bon. On a montré notre esprit de compétition. C’était fun », conclut-il.

Jayson Tatum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 80 31 47.5 43.4 82.6 0.6 4.4 5.0 1.6 2.1 1.0 1.4 0.7 13.9 2018-19 BOS 79 31 45.0 37.3 85.5 0.9 5.2 6.0 2.1 2.1 1.1 1.5 0.7 15.7 2019-20 ☆ BOS 66 34 45.0 40.3 81.2 1.0 6.0 7.0 3.0 2.1 1.4 2.3 0.9 23.4 2020-21 ☆ BOS 64 36 45.9 38.6 86.8 0.8 6.6 7.4 4.3 1.9 1.2 2.7 0.5 26.4 2021-22 ☆ BOS 76 36 45.3 35.3 85.3 1.1 6.9 8.0 4.4 2.3 1.0 2.9 0.6 26.9 2022-23 ☆ BOS 74 37 46.6 35.0 85.4 1.1 7.7 8.8 4.6 2.2 1.1 2.9 0.7 30.1 2023-24 ☆ BOS 74 36 47.1 37.6 83.3 0.9 7.2 8.1 4.9 2.0 1.0 2.5 0.6 26.9 2024-25 ☆ BOS 72 36 45.2 34.3 81.4 0.7 8.0 8.7 6.0 2.2 1.1 2.9 0.5 26.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.