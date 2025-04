Paolo Banchero termine sa saison avec des fautes et de la frustration

En début de troisième quart-temps, Paolo Banchero et le Magic sont toujours en course pour voler le Game 5 à Boston et rester en vie. Tout va basculer en 80 secondes. Comment ? Parce que l’intérieur d’Orlando va prendre deux fautes et se retrouver avec cinq au compteur, synonyme de passage prolongé sur le banc.

Les deux coups de sifflet, face à Jaylen Brown, ne sont pas des grosses fautes et en revoyant les images, on comprend la colère et la frustration du joueur et de son coach.

« J’ai fait de mon mieux pour ne pas faire faute. Je savais que j’en avais quatre », raconte Paolo Banchero sur sa cinquième faute. « J’ai l’impression que je me suis arrêté avant qu’il ne saute. Il a sorti ses coudes, m’a touché au visage et ils ont sifflé. Il a fait pareil à Cory Joseph, même résultat. Je ne suis pas sûr d’avoir compris la règle, peut-être que je ne la comprends pas. J’ai vraiment essayé de ne pas faire faute. »

Le tournant du match

Forcément, avec cinq fautes et encore vingt minutes à jouer, le All-Star a été obligé de s’asseoir. « C’était dur. Cela ne m’était jamais vraiment arrivé auparavant », confie-t-il.

Déjà qu’observer le jeu du banc n’est jamais agréable, surtout en playoffs, mais quand il y a 53 partout, cela l’est encore plus. Dans la foulée de cette séquence, les Celtics accélèrent et passent un 30-9…

« Cela a clairement fait basculer la série et le match », regrette Jamahl Mosley. « Tout ce que j’ai vu, c’est Paolo prendre un coup de coude dans le visage et prendre une faute. Ça a changé la donne dans ce match. Notre meilleur joueur qui prend sa cinquième faute en troisième quart-temps, c’est compliqué à surmonter. »

Quand Paolo Banchero revient sur le parquet en début de dernier acte, Boston a donc fait l’écart (83-62) et il n’y aura pas de miracle dans les dernières minutes. Le Magic, après cinq matches, est désormais en vacances.

« On doit prendre cette leçon, on doit y réfléchir durant l’été et ne pas chercher une excuse, mais savoir comment s’améliorer pour la saison prochaine », demande le coach d’Orlando. « On doit pouvoir revenir sur certaines choses, qu’on a besoin de travailler, les joueurs comme les coaches, pour faire mieux et passer cet obstacle. »

Paolo Banchero Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 ORL 72 34 42.7 29.8 73.8 1.2 5.7 6.9 3.7 2.2 0.8 2.8 0.5 20.0 2023-24 ☆ ORL 80 35 45.5 33.9 72.5 1.0 5.9 6.9 5.4 1.9 0.9 3.1 0.6 22.6 2024-25 ORL 46 34 45.2 32.0 72.7 1.1 6.4 7.5 4.8 2.1 0.8 3.0 0.6 25.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.