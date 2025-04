Jayson Tatum envoie le Magic en vacances

Les Celtics, champions en titre, franchissent l’obstacle du premier tour, en lâchant un petit match en route, après une dernière victoire autoritaire sur le Magic (120-89). Un succès qui s’est dessiné en seconde période, avec un 73-40 infligé à la bande de Franz Wagner (25 points) et Paolo Banchero (19 points, 9 rebonds, 6 passes), et au cours duquel Jayson Tatum (35 points, 10 passes, 8 rebonds) a fait le spectacle pour envoyer les siens en demi-finale de conférence.

Épaulé par un bon Jaylen Brown (23 points, 6 rebonds), « Jay-T » aura été au four et au moulin pour Boston, se montrant particulièrement agressif (11/11 aux lancers-francs) pour compenser la panne d’adresse des C’s, qui ont tout simplement bouclé la première mi-temps avec… aucun panier à 3-points (en six tentatives) ! Une première pour eux depuis 2021 et un comble quand on sait qu’il s’agit de la meilleure équipe de la ligue dans l’exercice…

Malgré leurs soucis derrière l’arc, vite oubliés après la pause (13/18), les Celtics ont trouvé les moyens de tenir bon collectivement, n’étant menés que de 9 points au maximum, avant d’appuyer sur l’accélérateur une fois leur adresse retrouvée, en fin de troisième quart-temps. Ils peuvent aussi remercier la sortie pour cinq fautes de Paolo Banchero, car c’est lorsque l’ailier-fort se trouvait sur le banc que les hommes de Joe Mazzulla ont mis K-O. Orlando, avec un 23-4 pour boucler la période dans le sillage d’un super Jayson Tatum.

Seize ans après Dwight Howard, Vince Carter, Jameer Nelson et Rashard Lewis, le Magic attend donc toujours de remporter une série de playoffs. La base est intéressante, mais il manque encore quelque chose à cette équipe –notamment en attaque…– pour passer au niveau supérieur.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le poignet magique de Jayson Tatum. C’est comme si son alerte au poignet droit lui avait fait le plus grand bien. Car pour la troisième fois d’affilée –une première pour lui en playoffs–, Jayson Tatum a atteint la barre des 35 points, flirtant cette fois-ci avec le triple-double. Une nouvelle prestation de très grande classe de la part de l’ailier All-Star, qui avait sorti ses plus beaux habits pour envoyer en vacances ce Magic pas aidé par les problèmes de fautes de Paolo Banchero. On retiendra notamment que c’est lui qui a lancé les C’s à 3-points en seconde période, en plus d’initier le 23-4 qui a assommé Orlando.

– Boston attend New York… ou Detroit. Pour la huitième fois sur les neuf dernières années, les Celtics franchissent un tour en playoffs et, en demi-finale de conférence, ils croiseront le fer avec les Knicks ou les Pistons. Pour l’heure, ce sont les joueurs new-yorkais qui ont l’avantage dans leur série (3-2), mais les joueurs du Michigan n’ont pas dit leur dernier mot et ils auront la possibilité d’arracher un Game 7 jeudi, devant leur public. C’est en tout cas la dernière série du premier tour toujours en cours à l’Est et, plus elle traînera, plus ça profitera aux C’s, qui jonglent depuis trois matchs avec les pépins physiques de Jrue Holiday.

– La marche était trop haute pour Orlando. Sans Jalen Suggs ni Moritz Wagner, et surtout sans une attaque suffisamment dangereuse (aucun match à plus de 100 points sur la série…), le Magic ne pouvait pas faire grand-chose sur la durée, contre cette équipe des Celtics bien trop armée collectivement et maître de son basket. La défense floridienne aura tenu bon comme elle a pu pendant quatre matchs et demi, mais elle aura fini par craquer et sortir par la petite porte. C’est donc une deuxième élimination au premier tour en deux ans pour Paolo Banchero, Franz Wagner et consorts, qui auront du boulot cet été pour franchir un cap.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.