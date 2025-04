Luka Doncic finance la rénovation d’une fresque vandalisée de Kobe et Gigi Bryant

Grâce à ses performances sur le terrain, Luka Doncic n’a pas mis longtemps à se faire accepter par ses nouveaux fans chez les Lakers. Mais il ne manque pas non plus de renforcer son image auprès d’eux en « brillant » hors des parquets, puisque l’on a par exemple appris que le Slovène allait intégralement couvrir les frais de rénovation d’une fresque vandalisée représentant Kobe Bryant et sa fille Gigi en centre-ville de Los Angeles.

« Kobe, c’est Los Angeles. Gigi et lui signifient tellement pour cette ville, pour l’organisation des Lakers et pour moi… Je suis heureux de pouvoir faire quelque chose pour aider à s’assurer que sa fille et lui sont honorés comme il se doit » a déclaré l’ancien génie des Mavericks.

La somme (5 000 dollars) est certes dérisoire au vu du salaire annuel de Luka Doncic (43 millions de dollars), mais l’essentiel est ailleurs et c’est la symbolique derrière ce geste qui compte le plus.

« Ça a toujours été important pour moi de rendre à la communauté. [Les fans] me donnent tellement, donc je veux juste en faire autant de mon côté » a ainsi déclaré « Luka Magic », qui tâchera maintenant de les remercier en forçant un Game 6 dans la série entre les Lakers et les Timberwolves, dominée actuellement par Minnesota (3-1).

À l’origine de la fresque, Louie Palsino ne pouvait que s’émouvoir d’une telle action de Luka Doncic : « J’aimerais le remercier et je suis fier qu’il soit désormais un Laker et qu’il représente Los Angeles. Je sais que Kobe en est fier et je suis sûr que ce seul geste le fera entrer dans le coeur de tout le monde à Los Angeles. »

Un geste qui s’ajoutent à d’autres, puisque Luka Doncic avait fait un don de 500 000 dollars aux victimes des incendies qui ont frappé la région dès son arrivée à Los Angeles, et il avait également offert le parking aux supporters des « Purple & Gold » lors de la rencontre entre les Lakers et les Mavericks.