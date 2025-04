Shaquille O’Neal devient GM de l’université de son fils…

Plus de vingt ans après s’être défiés dans une mythique finale de conférence Ouest, en 2002, Shaquille O’Neal et Mike Bibby se retrouvent à Sacramento, non plus pour s’affronter mais pour collaborer.

Un mois après que « Bib » est devenu coach de l’université de Sacramento State, ESPN nous apprend ainsi que le « Shaq » en devient le general manager (GM). Et, ce, à titre « bénévole » puisqu’il ne sera pas rémunéré pour cette mission.

« Shaq et moi avons une bonne relation. Elle n’était probablement pas aussi bonne lorsque l’on jouait l’un contre l’autre. Il y a eu beaucoup de tentatives pour créer une rivalité et essayer d’en faire quelque chose de plus gros pour la ligue » avait d’ailleurs rappelé Mike Bibby lors de sa conférence de présentation.

Les O’Neal investissent Sacramento

Rejoindre Sacramento State permettra également à Shaquille O’Neal de retrouver nul autre que son fils Shaqir, qui a récemment donné son accord verbal pour évoluer chez les « Hornets » à la rentrée.

Ce programme n’est clairement pas le plus prestigieux de la « Big Sky Conference », car depuis son arrivée en première division en 1991, il n’a terminé que deux saisons avec un bilan positif, en 2015 et 2020. Sans jamais participer à la « March Madness »…

Mais le jeune président de Sacramento State, Luke Wood, entend se servir de la notoriété et de l’expérience du haut niveau de Mike Bibby et Shaquille O’Neal pour grandir et essayer d’attirer plus de jeunes joueurs à fort potentiel dans les prochaines années.

À noter que le « Shaq » s’était déjà tourné vers Sacramento après sa carrière, en devenant actionnaire des Kings en 2013, avant de devoir revendre ses parts à cause d’un conflit d’intérêt dû à ses contrats publicitaires.

Shaquille O'Neal Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 1992-93 ORL 81 38 56.2 0.0 59.2 4.2 9.6 13.9 1.9 4.0 0.7 3.8 3.5 23.4 1993-94 ORL 81 40 59.9 0.0 55.4 4.7 8.5 13.2 2.4 3.5 0.9 2.7 2.9 29.4 1994-95 ORL 79 37 58.3 0.0 53.3 4.2 7.3 11.4 2.7 3.3 0.9 2.6 2.4 29.3 1995-96 ORL 54 36 57.3 50.0 48.7 3.4 7.7 11.0 2.9 3.6 0.6 2.9 2.1 26.6 1996-97 LAL 51 38 55.7 0.0 48.4 3.8 8.7 12.6 3.1 3.5 0.9 2.9 2.9 26.2 1997-98 LAL 60 36 58.4 0.0 52.7 3.5 7.9 11.4 2.4 3.2 0.7 2.9 2.4 28.3 1998-99 LAL 49 35 57.6 0.0 54.0 3.8 6.9 10.7 2.3 3.2 0.7 2.5 1.7 26.3 1999-00 ★ LAL 79 40 57.4 0.0 52.4 4.3 9.4 13.7 3.8 3.2 0.5 2.8 3.0 29.7 2000-01 LAL 74 40 57.2 0.0 51.3 3.9 8.8 12.7 3.7 3.5 0.6 3.0 2.8 28.7 2001-02 LAL 67 36 57.9 0.0 55.5 3.5 7.2 10.7 3.0 3.0 0.6 2.6 2.0 27.2 2002-03 LAL 67 38 57.4 0.0 62.2 3.9 7.2 11.1 3.1 3.4 0.6 2.9 2.4 27.5 2003-04 LAL 67 37 58.4 0.0 49.0 3.7 7.8 11.5 2.9 3.4 0.5 2.9 2.5 21.5 2004-05 MIA 73 34 60.1 0.0 46.1 3.5 7.0 10.4 2.7 3.6 0.5 2.8 2.3 22.9 2005-06 MIA 59 31 60.0 0.0 46.9 2.9 6.3 9.2 1.9 3.9 0.4 2.9 1.8 20.0 2006-07 MIA 40 28 59.1 0.0 42.2 2.4 5.0 7.4 2.0 3.5 0.2 2.4 1.4 17.3 2007-08 * All Teams 61 29 59.3 0.0 50.3 2.7 6.4 9.1 1.5 3.7 0.5 3.0 1.4 13.6 2007-08 * MIA 33 29 58.1 0.0 49.4 3.0 4.8 7.8 1.4 4.1 0.6 3.0 1.6 14.2 2007-08 * PHX 28 29 61.1 0.0 51.3 2.4 8.2 10.6 1.7 3.4 0.5 3.0 1.2 12.9 2008-09 PHX 75 30 60.9 0.0 59.5 2.5 6.0 8.4 1.7 3.4 0.7 2.2 1.4 17.8 2009-10 CLE 53 23 56.6 0.0 49.6 1.8 4.9 6.7 1.5 3.2 0.3 2.0 1.2 12.0 2010-11 BOS 37 20 66.7 0.0 55.7 1.3 3.5 4.8 0.7 3.2 0.4 1.5 1.1 9.2 Total 1207 35 58.2 4.5 52.7 3.5 7.4 10.9 2.5 3.4 0.6 2.7 2.3 23.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.