NCAA | Mike Bibby de retour à Sacramento !

« J’ai toujours voulu être coach, c’est mon plus grand défi. Ça fait six ou sept ans que j’essaie de passer au niveau supérieur. Ça se fait beaucoup par relation. Tu ne peux pas simplement te présenter avec un nom. Il faut trouver la bonne situation, là où on voudra donner la chance à un gars qui n’a pas d’expérience en NCAA ou en NBA ».

Voilà ce que déclarait Mike Bibby il y a cinq ans après avoir intégré « l’Assistant Coaches Program » afin de se donner une chance de coacher à un niveau supérieur. Jusque-là, il n’avait connu que le lycée de Shadow Mountain, son « alma mater » en banlieue de Phoenix, où il a remporté cinq titres de l’État en six saisons, de 2013 à 2019, et un court passage à Hillcrest Prep d’octobre à décembre 2019.

Sa patience a fini par être récompensée puisque ESPN indique que son arrivée à Sacramento State en tant que coach principal va être officialisée aujourd’hui ! Clairement, le programme n’est pas le plus prestigieux de la Big Sky Conference, puisqu’il n’a terminé que deux saisons avec un bilan positif dans son histoire (2014/15 et 2019/20) depuis son arrivée en première division en 1991-1992, et n’a jamais participé à la « March Madness ».

Une notoriété et une cote de popularité

Champion NCAA en 1997 avec Arizona, Mike Bibby va prendre la relève du coach intérimaire Michael Czepil, qui a remplacé David Patrick, parti à LSU. Le bilan de la saison n’est pas fameux avec 7 victoires pour 25 revers. Lors des deux saisons avec David Patrick à leur tête, les Hornets ont cumulé un bilan de 28 victoires pour 42 défaites.

C’est d’ailleurs l’un des objectifs de la venue de l’idole d’enfance d’Evan Fournier. Au-delà de donner sa chance à un nouveau coach, le programme espère profiter de sa notoriété, de son expérience du haut niveau mais aussi de sa cote de popularité à Sacramento, où il a joué pendant un peu plus de six années en NBA, pour se développer et essayer d’attirer plus de jeunes joueurs à fort potentiel.

Pour l’aider dans sa mission, la fac va inaugurer de toutes nouvelles installations à l’automne prochain.