Mike Bibby cherche toujours sa place dans le coaching

À l’instar de Damon Stoudemire, Mike Bibby se verrait bien coacher au plus haut niveau américain, que ce soit universitaire ou chez les pros. « J’ai toujours voulu être coach, c’est mon plus grand défi », assure l’idole d’Evan Fournier dans un long article que lui a consacré l’Arizona Central.

L’ancienne pépite d’Arizona ne s’est pas ménagée depuis sa retraite des parquets en 2012. Assistant puis coach principal au lycée de Shadow Mountain, en banlieue de Phoenix, Mike Bibby a eu la confirmation que sa place était bel et bien sur un banc après avoir raflé cinq titres de l’Etat en six saisons.

« J’ai coaché au lycée sans rien demander pendant six ou sept ans. Ce n’est pas une question d’argent pour moi. Je veux juste faire quelque chose que j’aime et je l’ai trouvé en aidant et en enseignant aux plus jeunes ».

L’ACP, un nouveau challenge pour viser plus haut

Après une petite pige en BIG3 l’été dernier et un passage à Hillcrest Prep d’octobre à décembre 2019, Mike Bibby a intégré « l’Assistant Coaches Program » en début d’année afin de se donner les moyens de réussir son nouveau défi.

Lancé en 1988, « l’ACP », notamment encadré par Butch Carter, est mis à disposition d’anciens joueurs NBA afin de les aider à franchir le pas. Il dispense des exercices quotidiens sur des thèmes allant de l’analyse au travail informatique et permet à la fin à environ 60% d’entre eux de trouver un job, que ce soit à la fac, en G-League ou en NBA, comme ça a été le cas pour Monty Williams.

« Tu travailles à ton propre rythme avec certaines missions qui doivent être effectuées à certains moments, qu’il faut accomplir, » poursuit Mike Bibby. « Tu ne peux pas empiler et être en retard comme à l’école et tout faire à la dernière minute. Tu dois juste essayer de faire quelques heures par jour ».

Pas de passe-droit

Ce qu’a compris Mike Bibby a travers cette nouvelle aventure, c’est que tous les compteurs étaient remis à zéro et qui ni son expérience, ni son nom ne l’aideront à obtenir un job. Seul son travail et sa rigueur paieront.

« Ça fait six ou sept ans que j’essaie de passer au niveau supérieur. Ça se fait beaucoup par relation. Tu ne peux pas simplement te présenter avec un nom. Il faut trouver la bonne situation, avec quelqu’un qui voudra donner la chance à un gars qui n’a pas d’expérience au niveau universitaire ou en NBA ».

Car l’ascension n’est pas simple, et l’ancien meneur des Kings avait déjà réussi à obtenir un poste durant la Summer League des Grizzlies, en 2018. Sans que ça ne débouche sur quelque chose de sérieux dans la foulée…