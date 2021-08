Le Shaq contraint de vendre ses parts dans les Kings de Sacramento

Il y a huit ans, le Shaq imitait Justin Timberlake (Grizzlies), Magic Johnson (Lakers) et bien évidemment Michael Jordan (Hornets) en devenant actionnaire d’une franchise NBA. Son choix s’était porté sur les Kings, et voici ce qu’il disait en 2013 : « Ce qui m’intéresse dans ce deal, c’est le nouveau projet du club. Tout est nouveau. J’ai toujours voulu faire partie de quelque chose comme ça, ça va être génial. Le pire, c’est lorsqu’on est au fond. Là, on ne peut pas aller plus bas. On ne peut qu’être meilleurs. Et on le sera. »

Sauf que huit ans plus tard, la franchise en est au même point, incapable de se qualifier pour les playoffs depuis 2006 et même au play-in depuis deux saisons. Et depuis ce lundi, le Shaq n’en est même plus actionnaire…

Devenu ambassadeur d’une société de paris en ligne, l’ancien pivot des Lakers a été contraint de vendre ses parts puisque la NBA interdit tout conflit d’intérêt de ce genre. Au passage, le Shaq fera tout de même une belle plus-value puisqu’en huit ans, la valeur de la franchise de Sacramento a explosé, passant de 500 millions en 2013 à 1.8 milliard de dollars en 2021.