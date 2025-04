Mike Bibby se prépare à coacher… le fils de Shaquille O’Neal

Si les Hornets de Sacramento State ont offert à Mike Bibby sa première expérience comme coach, c’est pour redynamiser le programme en attirant des lycéens renommés, des « fils à papa » ou récupérer d’autres éléments inscrits sur le portail des transferts. La première pierre du nouvel effectif des Hornets pourrait ainsi être Shaqir O’Neal, qui n’est autre que le fils de Shaquille O’Neal !

Un joli clin d’œil du destin quand on se souvient à quel point les Lakers de Shaquille O’Neal et les Kings de Mike Bibby ont pu se détester au début des années 2000, lorsque les deux franchises californiennes dominaient la conférence Ouest. Avec en point d’orgue la finale de conférence 2002 remportée 4-3 par les Lakers.

De l’eau a coulé sous les ponts depuis et l’animosité est clairement retombée, l’accord verbal donné par Shaqir O’Neal pour évoluer sous les ordres de l’ancien meneur de jeu à la rentrée en étant peut-être le plus fort symbole.

« Shaq et moi avons une bonne relation. Elle n’était probablement pas aussi bonne lorsqu’on jouait l’un contre l’autre. Il y a eu beaucoup de tentatives de créer une rivalité, et d’essayer d’en faire quelque chose de gros pour la ligue », a notamment rappelé Mike Bibby lors de sa conférence de présentation.

Un coach motivé comme jamais

Si Shaqir O’Neal n’est pas le prospect le plus prestigieux du pays, après être passé par Texas Southern puis Florida A&M (6.7 points et 3.5 rebonds en moyenne sur 29 matchs cette saison), il pourrait en tout cas être la première recrue de l’ère Bibby dans la ville qui a révélé le meneur au plus haut niveau en NBA.

D’autres noms et peut-être même de fils d’anciens joueurs NBA, pourraient rythmer l’intersaison à venir du côté de Sacramento State, qui vise à atteindre enfin les sommets de la Big Sky Conference après avoir terminé la saison écoulée avec un triste bilan de 7 victoires pour 25 défaites. En coulisses, le coach est déjà au boulot, et son téléphone n’en finit plus de sonner, au point de perturber ses siestes quotidiennes !

« Je vais changer la dynamique. J’ai beaucoup de joueurs NBA qui veulent m’envoyer leurs fils pour jouer. On peut avoir des gamins (…). On aura des superstars dans la salle, des joueurs NBA qui passeront nous voir », avait-il lancé la semaine dernière. Autant dire que le ton est donné !

Passé par le lycée de Shadow Mountain High School où il a remporté cinq titres de l’Etat en six ans entre 2013 et 2019, il a également été assistant pour l’équipe nationale de Porto Rico, en G-League avec la Team Ignite ou en Summer League, avec Cleveland et Memphis. Durant tout ce temps, il a attendu une opportunité de pouvoir coacher en NCAA et revient donc surmotivé à Sacramento.

« Je ne suis pas simplement content d’être là. Je ne veux pas laisser tomber la ville et je vais donner le meilleur de moi-même pour que ça n’arrive pas. Ces gamins essaient d’aller là où j’ai été, alors pourquoi pas apprendre de quelqu’un qui a déjà connu tout ça ? », a-t-il ajouté. « Je suis juste prêt et je l’ai été pour ça depuis bien longtemps ».

Un statut de légende à défendre

Comme l’a confié EJ Neal, arrière senior de l’effectif de Sacramento State, Mike Bibby jouit toujours du statut de « légende » au sein de la communauté de Sacramento. Des propos confirmés par le président de Sacramento State, le docteur Luke Wood.

« Mike n’est pas seulement une légende du basket, c’est une légende de Sacramento. La ville l’a accueilli durant ses années en NBA, et il nous renvoie cet amour en choisissant de guider notre programme. Il connait l’état d’esprit de cet endroit, la dureté, la mentalité d’underdog, la fierté, la détermination, et il est prêt à construire quelque chose de spécial à Sacramento State. Avec coach Bibby à la tête du programme, on met la barre haut ».

Mike Bibby joue gros sur ce premier poste à responsabilité, avec un programme qui part de très bas, mais qui voit en lui une base solide pour repartir du bon pied. Son leitmotiv est déjà tout trouvé : « Tout doit être précis. On fait les choses avec dureté, ou alors on les refait ».