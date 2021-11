L’histoire retient que c’est le 6 novembre 1992 que Shaquille O’Neal a disputé son premier match NBA. Premier choix de la Draft 1992, et véritable phénomène physique, le Shaq était évidemment très attendu. Depuis quasiment 30 ans, il n’y a jamais eu un tel phénomène athlétique à ce poste. Il faut bien se mettre en tête que le jeune Shaq, à 20 ans, c’était 2m16 pour environ 130 kilos.

Face aux voisins du Heat, le pivot du Magic ne va pas décevoir avec une copie solide : 12 points, 18 rebonds et 3 contres en 32 minutes. Deux petits bémols pourtant : 8 ballons perdus et 6 fautes. Preuve que Shaq, même en étant un monstre parmi les enfants, a connu un temps d’adaptation au monde professionnel.

Rookie, il termine 7e des votes pour le MVP !

Néanmoins, tout Shaquille O’Neal est déjà présent dans ce match. La puissance, la vitesse, la mobilité, les prises à deux systématiques sur lui, le sourire avant l’entre-deux, les dunks à deux mains…

Si son total de points peut décevoir, il se rattrapera rapidement avec une première rencontre à plus de 30 points dès son 3e match, et dès le 4e, il gobera déjà plus de 20 rebonds. Résultat, il est élu Player Of The Week dès la première semaine ! Il finira sa saison rookie avec des statistiques dignes de sa future légende : 23.4 points, 13.9 rebonds, 3.5 contres de moyenne ! Il sera titulaire au All-Star Game, et s’emparera de cinq records de franchise. Il finira même 7e des votes pour le MVP !

Quand on vous dit qu’il n’y a jamais eu d’équivalent à ce poste et surtout à cet âge…

La suite, on la connaît…