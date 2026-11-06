Il y a 34 ans, le 6 novembre 1992, Shaquille O’Neal disputait son premier match NBA. Premier choix de la Draft 1992, et véritable phénomène physique, le Shaq était évidemment très attendu.

On a ainsi rarement vu un tel phénomène athlétique à ce poste. Il faut bien se mettre en tête que le jeune Shaq, à 20 ans, c’était 2m16 pour environ 130 kilos. Certes, Victor Wembanyama est un phénomène athlétique et technique, mais le Shaq l’était tout autant par sa puissance et sa mobilité !

Face aux voisins du Heat, le pivot du Magic ne va pas décevoir avec une copie solide : 12 points, 18 rebonds et 3 contres en 32 minutes, dans une victoire 110-100. Deux gros bémols : 8 ballons perdus et 6 fautes, synonymes d’expulsion. Preuve que même Shaq, malgré sa domination physique, devait s’adapter au monde professionnel.

« Je pense avoir plutôt bien joué. J’ai commis beaucoup de fautes stupides en deuxième mi-temps. Sans cela, cela aurait peut-être été mieux », reconnaissait-il d’ailleurs après la rencontre.

Rookie, il termine 7e des votes pour le MVP !

Néanmoins, tout Shaquille O’Neal est déjà présent dans ce premier match. La puissance, la vitesse, la mobilité, les prises à deux systématiques sur lui, le sourire avant l’entre-deux, les dunks à deux mains… Et même une traversée du terrain conclue par un dunk spectaculaire !

« Je ne savais vraiment pas à quoi m’attendre. Je vais jouer dur et, si je réalise une performance spectaculaire, tant mieux. Sinon, je ne vais pas me décourager », ajoutait-il.

Si son total de points peut décevoir, il se rattrapera rapidement avec une première rencontre à plus de 30 points dès son troisième match, et dès le quatrième, il gobera déjà plus de 20 rebonds.

Résultat : il devient le premier rookie de l’histoire élu « Player of the Week » dès sa première semaine en NBA ! Il terminera sa campagne rookie avec des stats dignes de sa future légende : 23.4 points, 13.9 rebonds et 3.5 contres de moyenne. Élu Rookie de l’année, il sera titulaire au All-Star Game et s’emparera de cinq records de franchise.

Il terminera même 7e des votes pour le MVP ! La NBA avait déjà compris qu’elle tenait un phénomène…

Shaquille O'Neal Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 1992-93 ORL 81 38 56.2 0.0 59.2 4.2 9.6 13.9 1.9 4.0 0.7 3.8 3.5 23.4 1993-94 ORL 81 40 59.9 0.0 55.4 4.7 8.5 13.2 2.4 3.5 0.9 2.7 2.9 29.4 1994-95 ORL 79 37 58.3 0.0 53.3 4.2 7.3 11.4 2.7 3.3 0.9 2.6 2.4 29.3 1995-96 ORL 54 36 57.3 50.0 48.7 3.4 7.7 11.0 2.9 3.6 0.6 2.9 2.1 26.6 1996-97 LAL 51 38 55.7 0.0 48.4 3.8 8.7 12.6 3.1 3.5 0.9 2.9 2.9 26.2 1997-98 LAL 60 36 58.4 0.0 52.7 3.5 7.9 11.4 2.4 3.2 0.7 2.9 2.4 28.3 1998-99 LAL 49 35 57.6 0.0 54.0 3.8 6.9 10.7 2.3 3.2 0.7 2.5 1.7 26.3 1999-00 ★ LAL 79 40 57.4 0.0 52.4 4.3 9.4 13.7 3.8 3.2 0.5 2.8 3.0 29.7 2000-01 LAL 74 40 57.2 0.0 51.3 3.9 8.8 12.7 3.7 3.5 0.6 3.0 2.8 28.7 2001-02 LAL 67 36 57.9 0.0 55.5 3.5 7.2 10.7 3.0 3.0 0.6 2.6 2.0 27.2 2002-03 LAL 67 38 57.4 0.0 62.2 3.9 7.2 11.1 3.1 3.4 0.6 2.9 2.4 27.5 2003-04 LAL 67 37 58.4 0.0 49.0 3.7 7.8 11.5 2.9 3.4 0.5 2.9 2.5 21.5 2004-05 MIA 73 34 60.1 0.0 46.1 3.5 7.0 10.4 2.7 3.6 0.5 2.8 2.3 22.9 2005-06 MIA 59 31 60.0 0.0 46.9 2.9 6.3 9.2 1.9 3.9 0.4 2.9 1.8 20.0 2006-07 MIA 40 28 59.1 0.0 42.2 2.4 5.0 7.4 2.0 3.5 0.2 2.4 1.4 17.3 2007-08 * All Teams 61 29 59.3 0.0 50.3 2.7 6.4 9.1 1.5 3.7 0.5 3.0 1.4 13.6 2007-08 * MIA 33 29 58.1 0.0 49.4 3.0 4.8 7.8 1.4 4.1 0.6 3.0 1.6 14.2 2007-08 * PHX 28 29 61.1 0.0 51.3 2.4 8.2 10.6 1.7 3.4 0.5 3.0 1.2 12.9 2008-09 PHX 75 30 60.9 0.0 59.5 2.5 6.0 8.4 1.7 3.4 0.7 2.2 1.4 17.8 2009-10 CLE 53 23 56.6 0.0 49.6 1.8 4.9 6.7 1.5 3.2 0.3 2.0 1.2 12.0 2010-11 BOS 37 20 66.7 0.0 55.7 1.3 3.5 4.8 0.7 3.2 0.4 1.5 1.1 9.2 Total 1207 35 58.2 4.5 52.7 3.5 7.4 10.9 2.5 3.4 0.6 2.7 2.3 23.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.