Il y a 34 ans, le 6 novembre 1992, Shaquille O’Neal disputait son premier match NBA. Premier choix de la Draft 1992, et véritable phénomène physique, le Shaq était évidemment très attendu.
On a ainsi rarement vu un tel phénomène athlétique à ce poste. Il faut bien se mettre en tête que le jeune Shaq, à 20 ans, c’était 2m16 pour environ 130 kilos. Certes, Victor Wembanyama est un phénomène athlétique et technique, mais le Shaq l’était tout autant par sa puissance et sa mobilité !
Face aux voisins du Heat, le pivot du Magic ne va pas décevoir avec une copie solide : 12 points, 18 rebonds et 3 contres en 32 minutes, dans une victoire 110-100. Deux gros bémols : 8 ballons perdus et 6 fautes, synonymes d’expulsion. Preuve que même Shaq, malgré sa domination physique, devait s’adapter au monde professionnel.
« Je pense avoir plutôt bien joué. J’ai commis beaucoup de fautes stupides en deuxième mi-temps. Sans cela, cela aurait peut-être été mieux », reconnaissait-il d’ailleurs après la rencontre.
Rookie, il termine 7e des votes pour le MVP !
Néanmoins, tout Shaquille O’Neal est déjà présent dans ce premier match. La puissance, la vitesse, la mobilité, les prises à deux systématiques sur lui, le sourire avant l’entre-deux, les dunks à deux mains… Et même une traversée du terrain conclue par un dunk spectaculaire !
« Je ne savais vraiment pas à quoi m’attendre. Je vais jouer dur et, si je réalise une performance spectaculaire, tant mieux. Sinon, je ne vais pas me décourager », ajoutait-il.
Si son total de points peut décevoir, il se rattrapera rapidement avec une première rencontre à plus de 30 points dès son troisième match, et dès le quatrième, il gobera déjà plus de 20 rebonds.
Résultat : il devient le premier rookie de l’histoire élu « Player of the Week » dès sa première semaine en NBA ! Il terminera sa campagne rookie avec des stats dignes de sa future légende : 23.4 points, 13.9 rebonds et 3.5 contres de moyenne. Élu Rookie de l’année, il sera titulaire au All-Star Game et s’emparera de cinq records de franchise.
Il terminera même 7e des votes pour le MVP ! La NBA avait déjà compris qu’elle tenait un phénomène…
|Shaquille O'Neal
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|1992-93
|ORL
|81
|38
|56.2
|0.0
|59.2
|4.2
|9.6
|13.9
|1.9
|4.0
|0.7
|3.8
|3.5
|23.4
|1993-94
|ORL
|81
|40
|59.9
|0.0
|55.4
|4.7
|8.5
|13.2
|2.4
|3.5
|0.9
|2.7
|2.9
|29.4
|1994-95
|ORL
|79
|37
|58.3
|0.0
|53.3
|4.2
|7.3
|11.4
|2.7
|3.3
|0.9
|2.6
|2.4
|29.3
|1995-96
|ORL
|54
|36
|57.3
|50.0
|48.7
|3.4
|7.7
|11.0
|2.9
|3.6
|0.6
|2.9
|2.1
|26.6
|1996-97
|LAL
|51
|38
|55.7
|0.0
|48.4
|3.8
|8.7
|12.6
|3.1
|3.5
|0.9
|2.9
|2.9
|26.2
|1997-98
|LAL
|60
|36
|58.4
|0.0
|52.7
|3.5
|7.9
|11.4
|2.4
|3.2
|0.7
|2.9
|2.4
|28.3
|1998-99
|LAL
|49
|35
|57.6
|0.0
|54.0
|3.8
|6.9
|10.7
|2.3
|3.2
|0.7
|2.5
|1.7
|26.3
|1999-00 ★
|LAL
|79
|40
|57.4
|0.0
|52.4
|4.3
|9.4
|13.7
|3.8
|3.2
|0.5
|2.8
|3.0
|29.7
|2000-01
|LAL
|74
|40
|57.2
|0.0
|51.3
|3.9
|8.8
|12.7
|3.7
|3.5
|0.6
|3.0
|2.8
|28.7
|2001-02
|LAL
|67
|36
|57.9
|0.0
|55.5
|3.5
|7.2
|10.7
|3.0
|3.0
|0.6
|2.6
|2.0
|27.2
|2002-03
|LAL
|67
|38
|57.4
|0.0
|62.2
|3.9
|7.2
|11.1
|3.1
|3.4
|0.6
|2.9
|2.4
|27.5
|2003-04
|LAL
|67
|37
|58.4
|0.0
|49.0
|3.7
|7.8
|11.5
|2.9
|3.4
|0.5
|2.9
|2.5
|21.5
|2004-05
|MIA
|73
|34
|60.1
|0.0
|46.1
|3.5
|7.0
|10.4
|2.7
|3.6
|0.5
|2.8
|2.3
|22.9
|2005-06
|MIA
|59
|31
|60.0
|0.0
|46.9
|2.9
|6.3
|9.2
|1.9
|3.9
|0.4
|2.9
|1.8
|20.0
|2006-07
|MIA
|40
|28
|59.1
|0.0
|42.2
|2.4
|5.0
|7.4
|2.0
|3.5
|0.2
|2.4
|1.4
|17.3
|2007-08 *
|All Teams
|61
|29
|59.3
|0.0
|50.3
|2.7
|6.4
|9.1
|1.5
|3.7
|0.5
|3.0
|1.4
|13.6
|2007-08 *
|MIA
|33
|29
|58.1
|0.0
|49.4
|3.0
|4.8
|7.8
|1.4
|4.1
|0.6
|3.0
|1.6
|14.2
|2007-08 *
|PHX
|28
|29
|61.1
|0.0
|51.3
|2.4
|8.2
|10.6
|1.7
|3.4
|0.5
|3.0
|1.2
|12.9
|2008-09
|PHX
|75
|30
|60.9
|0.0
|59.5
|2.5
|6.0
|8.4
|1.7
|3.4
|0.7
|2.2
|1.4
|17.8
|2009-10
|CLE
|53
|23
|56.6
|0.0
|49.6
|1.8
|4.9
|6.7
|1.5
|3.2
|0.3
|2.0
|1.2
|12.0
|2010-11
|BOS
|37
|20
|66.7
|0.0
|55.7
|1.3
|3.5
|4.8
|0.7
|3.2
|0.4
|1.5
|1.1
|9.2
|Total
|1207
|35
|58.2
|4.5
|52.7
|3.5
|7.4
|10.9
|2.5
|3.4
|0.6
|2.7
|2.3
|23.7
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.