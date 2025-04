Basket 3X3 : Jimmer Fredette devient dirigeant de Team USA

L’histoire entre Jimmer Fredette et le basket de haut niveau ne s’arrête pas à sa récente retraite sportive, puisque lundi, la Fédération américaine a annoncé sa nomination en tant que manager general de l’équipe nationale masculine de 3×3. C’est un rôle similaire à celui de Grant Hill avec Team USA pour le 5×5.

« C’est un honneur incroyable d’être manager à la fédération », a déclaré Jimmer Fredette. « Il n’y a pas beaucoup de rôles plus prestigieux dans ce sport. Avoir l’opportunité de construire un programme et de le faire comme il faut, c’est exceptionnel. »

Ancienne star du basket NCAA, et après une carrière NBA quelconque, Jimmer Fredette avait découvert le 3×3 sur le tard. Sollicité il y a trois ans pour intégrer l’équipe nationale, il s’est rapidement adapté aux règles et au format du terrain. Au point même de faire partie des meilleurs joueurs de la discipline avec un titre de meilleur joueur américain en 2023 et deux médailles d’or remportées à la Coupe des Amériques 2022 et aux Jeux panaméricains. Sélectionné pour les Jeux olympiques 2024 à Paris, il était malheureusement blessé, et les Etats-Unis étaient sortis par la petite porte.

« Jimmer a apporté son style de tir légendaire au 3×3 en 2022 et il est vite devenu l’un des athlètes les plus aimés sur le demi-terrain », a souligné Jim Tooley, la président de la fédération US. « Ses compétences, son leadership et sa réputation font de lui le choix parfait pour guider ce programme vers Los Angeles 2028. »