Jimmer Fredette prend sa retraite

On ne verra plus Jimmer « la gâchette » Fredette dégainer à 3-points. A 36 ans, l’arrière shooteur a officiellement annoncé sa retraite mercredi via un message posté sur ses réseaux sociaux.

L’occasion pour lui de revenir sur plus de quinze ans d’une carrière à la trajectoire improbable, entre ses années universitaires exceptionnelles, ses six ans en NBA, la Chine, le basket 3×3 pour finir aux Jeux olympiques de Paris… Autant d’expériences qui ont permis d’enrichir le basketteur qu’il est devenu mais également l’homme, qui va maintenant devoir évoluer, loin des parquets.

« Le basket-ball m’a fait voyager dans le monde entier : de Glens Falls (New York) à BYU, en passant par la NBA, la Chine, la Grèce et même Team USA aux Jeux olympiques ! », a-t-il écrit. « Ce jeu et mon amour pour lui ont fait de moi la personne que je suis aujourd’hui et j’en suis éternellement reconnaissant. Il y a tellement de souvenirs et de moments incroyables. Ça n’a pas toujours été facile, mais ça en valait toujours la peine ! La prochaine aventure commence maintenant ».

La NBA, son plus gros échec

Star universitaire du côté de BYU (2007-2011) avec deux dernières saisons folles à plus de 22 et 28 points par match en 2009-2010 puis en 2010-2011, à 44 et 39.6% de réussite à 3-points, Jimmer Fredette avait suscité un réel engouement à la sortie de la fac.

Mais le phénomène d’ampleur nationale a ensuite peiné à franchir le cap en NBA, principalement pour son déficit physique. Drafté en 10e position en 2011 par les Kings, il y a joué à peine plus de quatre saisons, aux Kings donc d’abord, puis aux Bulls et aux Pelicans, avec deux piges aux Knicks en 2015-2016 et aux Suns en 2018-2019 (6 points à 37.2% à 3-points en moyenne sur 241 en carrière).

Son destin l’a ensuite emmené en Chine, aux Shanghai Sharks où il a multiplié les cartons, et également au Panathinaïkos avec un titre de champion de Grèce 2020 à la clé.

Le basket 3×3, sa plus grande réussite ?

Ces dernières années, il s’est investi dans le basket 3×3 avec l’équipe nationale où il a cette fois connu de grands succès, en plus de contribuer à populariser la discipline : une médaille d’or à la FIBA 3×3 AmeriCup en 2022, une autre aux Jeux panaméricains en 2023, et une médaille d’argent à la Coupe du monde FIBA la même année.

Surtout, Team USA a pu accéder aux Jeux Olympiques de Paris 2024 pour permettre à l’arrière de s’offrir une magnifique fin de parcours. Même s’il s’est rapidement blessé et qu’il n’y a pas eu de médaille au bout, Jimmer Fredette a estimé qu’il était temps de raccrocher.

« Je dois une grande partie de la personne que je suis aujourd’hui à ce jeu et ce n’est pas facile de dire au revoir en tant que joueur. Mais le moment est venu », a-t-il conclu.

Jimmer Fredette Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 SAC 61 19 38.6 36.1 83.3 0.3 0.9 1.2 1.8 1.2 0.5 1.1 0.1 7.6 2012-13 SAC 69 14 42.1 41.7 85.9 0.3 0.8 1.0 1.4 0.9 0.5 1.0 0.0 7.2 2013-14 * All Teams 49 11 47.1 47.6 90.5 0.2 0.9 1.1 1.3 0.7 0.3 1.0 0.1 5.6 2013-14 * SAC 41 11 47.5 49.3 89.5 0.2 0.9 1.1 1.5 0.7 0.3 1.1 0.1 5.9 2013-14 * CHI 8 7 44.8 36.4 100.0 0.1 0.8 0.9 0.4 0.9 0.0 0.5 0.0 4.0 2014-15 NOP 50 10 38.0 18.8 95.6 0.2 0.6 0.8 1.2 0.9 0.3 0.7 0.0 3.6 2015-16 * All Teams 6 3 40.0 50.0 80.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.2 0.3 0.0 1.5 2015-16 * NOP 4 3 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.3 0.3 0.0 0.5 2015-16 * NYK 2 3 100.0 100.0 80.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 3.5 2018-19 PHX 6 11 27.6 0.0 100.0 0.2 1.0 1.2 1.3 0.8 0.5 0.8 0.0 3.7 Total 241 13 40.9 37.2 87.9 0.2 0.8 1.0 1.4 0.9 0.4 0.9 0.1 6.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.