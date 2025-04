Jalen Brunson savoure son retour miraculeux

« Je sais que s’il peut marcher, il va jouer, et il va être compétitif ». Josh Hart reconnaît en Jalen Brunson l’un de ses semblables. Référence en matière d’état d’esprit et d’agressivité des deux côtés du parquet, l’ailier également formé à Villanova connaît mieux que quiconque l’investissement de son meneur de jeu. Il n’a donc pas été surpris de le revoir revenir dans le match en début de quatrième quart-temps du Game 4 remporté à Detroit, même en boitillant.

Quelques minutes plus tôt, dans un ballon disputé au sol avec Dennis Schroder, sa cheville s’est bloquée sous le poids du meneur allemand, et sa sortie, direction le vestiaire en boitant bas, n’augurait rien de bon. Mais sa volonté de revenir pour aider son équipe à gagner l’a emporté sur le reste.

« Dans ces moments-là, il faut respirer, se relâcher, réfléchir à ce qui se passe. J’ai réalisé que j’avais juste besoin de me réajuster et je me suis assuré que j’étais mentalement prêt à revenir dans le match, parce que j’allais revenir dans le match. Il n’y avait pas vraiment de doute », a-t-il assuré après la rencontre.

Non seulement Jalen Brunson est revenu sur le parquet pour le dernier quart-temps mais a confirmé son trophée de « Clutch Player Of The Year » en scorant 15 de ses 32 points inscrits dans le dernier acte. Le meneur a fait la totale, maîtrisant plutôt bien son rythme face à la défense des Pistons pour alterner entre finitions près du cercle et paniers à mi-distance, avec un 3-points en prime pour égaliser à 84-84 et commencer à inverser la tendance.

Tom Thibodeau salue son éthique de travail

Si c’est Karl-Anthony Towns qui a su finir le boulot et qu’il a également manqué un floater qui aurait pu être décisif en fin de match, Jalen Brunson ressort encore en héros de ce Game 4, lui qui avait déjà crucifié Detroit lors du match précédent aux lancers-francs.

De quoi s’attirer une nouvelle fois les félicitations de Tom Thibodeau, pour cette nouvelle démonstration de leadership et la récompense de son travail de l’ombre, une qualité que le coach des Knicks apprécie particulièrement.

« Je pense que vous êtes tous là depuis assez longtemps pour savoir qu’il a une grande confiance en lui, et que ça vient de sa préparation », a déclaré Tom Thibodeau. « Au bout du compte, il finira toujours par trouver un moyen de se dire : ‘C’est OK, je peux supporter ça’. La beauté de son jeu, c’est que si vous le regardez tous les soirs et que vous voyez à quel point il est spécial – sachez que si vous étiez dans le gymnase, toutes les choses que vous voyez dans le jeu, ce sont exactement les choses sur lesquelles il travaille. Il a une palette variée sur laquelle il peut aller… Avant l’entraînement, après l’entraînement, quand il revient le soir… Ainsi, lorsqu’il entre en jeu, son esprit et son corps sont déjà entraînés. Il s’entraîne comme dans le rythme d’un match, de sorte qu’il n’ait pas à s’adapter. C’est ce qui le rend si singulier ».

Jalen Brunson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 73 22 46.7 34.8 72.5 0.3 2.0 2.3 3.2 1.7 0.5 1.2 0.1 9.3 2019-20 DAL 57 18 46.6 35.8 81.3 0.4 2.0 2.4 3.3 1.3 0.4 1.2 0.1 8.2 2020-21 DAL 68 25 52.3 40.5 79.5 0.4 3.0 3.4 3.5 1.6 0.5 1.2 0.0 12.6 2021-22 DAL 79 32 50.2 37.3 84.0 0.5 3.4 3.9 4.8 1.9 0.8 1.6 0.0 16.3 2022-23 NYK 68 35 49.1 41.6 82.9 0.6 3.0 3.5 6.2 2.2 0.9 2.1 0.2 24.0 2023-24 ☆ NYK 77 35 47.9 40.1 84.7 0.6 3.1 3.6 6.7 1.9 0.9 2.4 0.2 28.7 2024-25 ☆ NYK 65 35 48.8 38.3 82.1 0.4 2.5 2.9 7.3 2.1 0.9 2.5 0.1 26.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.