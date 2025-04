Héroïque, le duo Towns-Brunson braque les Pistons !

La série a peut-être basculé dans les dernières secondes de ce Game 4. Il va en tout cas falloir bien du courage aux Pistons pour se relever d’un tel final, alors qu’ils pensaient avoir le match en main, jusqu’à l’énorme finish du trio Brunson-Bridges-Towns pour arracher la victoire, la deuxième de suite sur le parquet de Detroit (94-93).

Les Knicks ont pris le meilleur départ, bien aidés par le coup de chaud de Jalen Brunson et Josh Hart, à 2/2 de loin. Avec les 3-points de Miles McBride et Karl-Anthony Towns, New York se retrouvait déjà à 5/9 dans l’exercice tandis que Detroit était à la peine, à 0/6 (18-29). Tim Hardaway Jr. a fini par débloquer le compteur après un 0/10 (26-35), mais les Pistons ont malgré tout encaissé un nouvel écart pour se retrouver à -14, entre le block de Mikal Bridges sur Ausar Thompson et la réponse du meneur new-yorkais, d’un step-back à 3-points (26-40).

Cunningham marche sur l’eau

C’est à ce moment que les troupes de JB Bickerstaff ont enfin repris le contrôle du tempo en assénant un 9-0, avec un nouveau 3-points de Tim Hardaway Jr. et deux « and-one » de Tobias Harris ! De quoi relancer complètement le match à la pause, avec le alley-oop entre Cade Cunningham et Ausar Thompson pour conclure la première mi-temps et donner le ton pour la suite (43-50).

Les Pistons ont en effet repris fort en enchaînant les contres et en s’appuyant sur Cade Cunningham qui a marché sur l’eau durant tout le troisième quart-temps. Le meneur des Pistons a conduit les siens sur un 10-0 pour faire repasser son équipe en en tête (55-52). Il s’est également fendu de 12 points dont deux dunks sur la période et a remarquablement trouvé le trio Thompson-Harris-Duren avant de servir Malik Beasley en fin de troisième quart-temps pour deux paniers à 3-points qui ont placé Detroit à +7 (71-64) !

Brunson sort sur blessure… puis relance les Knicks !

L’écart est ainsi monté jusqu’à +11 sur une nouvelle flèche lointaine de Tim Hardaway Jr (79-68), jusqu’à ce que les Knicks ne répondent à leur tour, et de quelle manière !

De retour sur le parquet après une grosse frayeur à la cheville, Jalen Brunson a à son tour pris les commandes, en inscrivant deux paniers près du cercle puis en trouvant Mikal Bridges pour son deuxième 3-points de suite depuis le corner et scorer à 3-points. En un éclair, les Knicks étaient déjà revenus au score (84-84) !

Avec le momentum en leur faveur, les New-Yorkais ont réussi à garder le vent dans le dos jusqu’à la fin, avec cette fois un Karl-Anthony Towns chaud comme la braise.

L’intérieur a scoré un premier 3-points, un fade-away sublime ligne de fond, puis un nouveau panier à un mètre derrière l’arc pour faire passer son équipe en tête à 47 seconde de la fin (93-94). Les Pistons ont encore eu deux occasions de passer devant, mais Cade Cunningham en tête de raquette et Tim Hardaway Jr. à 3-points au buzzer n’ont pas trouvé la mire. A 3-1 et avec le prochain match à venir au MSG, la mission se corse sacrément pour les Pistons !

Was this a foul on Tim Hardaway Jr’s three? (via @NBATV) pic.twitter.com/0xwjVTnu9o — Yahoo Sports (@YahooSports) April 27, 2025

CE QU’IL FAUT RETENIR

– L’incroyable fin de match de Karl-Anthony Towns. Chahuté par Tobias Harris et en difficulté avec les fautes tout au long du match, Karl-Anthony Towns a été décisif dans la fin de match en scorant les 8 des 10 derniers points de son équipe. On retiendra notamment ce « fadeaway » ligne de fond qui a flirté avec la planche et cet ultime 3-points pour offrir la victoire aux Knicks sur le fil. Chapeau l’artiste !

– La blessure de Jalen Brunson. Après un contact avec Dennis Schroder dans le troisième quart-temps, le meneur des Knicks a pris la direction du vestiaire alors qu’il arrivait à peine à marcher, souffrant de la cheville droite. On pouvait craindre le pire, mais Jalen Brunson a serré les dents pour revenir en début de quatrième quart-temps et guider sa formation dans son retour improbable, avec ce magnifique 3-points pour égaliser à 84-84 et changer la dynamique de la fin de partie.

– Cade Cunningham dans l’histoire. Il aurait tellement mérité un meilleur dénouement, notamment après son troisième quart-temps d’exception. Malgré ses 7 ballons perdus et son panier du match raté à 93-94 à 7 secondes de la fin, le meneur des Pistons est entré dans l’histoire en devenant le deuxième joueur à signer un triple-double dans l’histoire de la franchise en playoffs, avec ses 25 points, 10 rebonds et 10 passes décisives, sans oublier ses quatre contres ! Il succède ainsi à Isiah Thomas, qui en comptabilise deux.

– La faute non sifflée sur Tim Hardaway Jr. Quel final cruel pour les Pistons, qui ne retiendront sans doute que cette dernière faute non sifflée sur la tentative de 3-points au buzzer de Tim Hardaway Jr dans le corner. Percuté par Josh Hart au niveau du bassin dans son ascension, l’ancien ailier new-yorkais a été clairement déséquilibré et aurait dû bénéficier de trois lancers. Toute une saison qui bascule peut-être sur cette dernière action… même si Tim Hardaway Jr. a peut-être trop cherché la faute.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.