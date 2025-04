Giannis Antetokounmpo n’a jamais manqué l’occasion de mettre sa famille en avant grâce à sa ligne signature avec Nike. Ses trois frères Thanasis, Kostas et Alex ont notamment été régulièrement mis à l’honneur. Cette année, c’est au tour des enfants du « Greek Freak » d’être mis en avant.

Après le coloris « Eva », du prénom de sa fille, c’est au tour de ses deux frères aînés, Liam (5 ans) et Maverick (3 ans), d’avoir leur version de la « Giannis Freak 6 ».

Le coloris est plutôt bien senti, entre bleu marine et bleu ciel avec un « Swoosh » en rouge vif sur l’empeigne. Les prénoms des deux fils ressortent également en rouge à l’intérieur de la languette, Liam sur la droite, Maverick sur la gauche.

La déclinaison « L+M » est annoncée pour le 1er mai au prix de 140 dollars.

Notre verdict de la Giannis Freak 6

À part le nom, passé de « Zoom Freak » à « Giannis Freak », il faut se creuser la tête pour trouver des différences entre la Zoom Freak 5 et la Giannis Freak 6. La tige est quasiment la même, que ce soit au niveau du design avec ce gros « Swoosh » qui déborde désormais sur la semelle, que des matériaux.

La semelle intermédiaire est peut-être un poil plus généreuse, mais le rendu est exactement le même que sur le modèle précédent, privilégiant le dynamisme au confort, et avec la aussi la même composition pour la semelle intermédiaire et extérieure. La Giannis Freak 6 n’en reste pas moins une chaussure complète, plutôt destinée aux joueurs les plus vifs et les profils explosifs.