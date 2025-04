Programme de la soirée | Les Celtics et les Warriors entrent en piste

A peine le temps de digérer la prolongation entre les Nuggets et les Clippers, puis la grosse perf’ des Wolves chez les Lakers, qu’il faut déjà enchaîner avec la première manche des quatre autres séries. Comme la veille, c’est à suivre sur beIN Sports 3 dès 19h00 avec Thunder – Grizzlies, suivi à 21h30 de Celtics – Magic.

Dans la nuit, sur le League Pass (à 21,99 euros le mois), entrée en lice des Cavaliers face au Heat, et on finira avec le meilleur, sans doute et ce Game 1 entre les Rockets et les Warriors.

Programme de la soirée

19h00 | OKC – Memphis (beIN Sports 3)

21h30 | Boston – Orlando (beIN Sports 3)

01h00 | Cleveland – Miami

03h30| Houston – Golden State

Présentation des quatre séries

Thunder – Grizzlies

Celtics – Magic

Cavaliers – Heat

Rockets – Warriors